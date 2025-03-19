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74-летняя бабушка, вышедшая замуж за молодого парня, похвасталась сексуальной жизнью

Женщина уверяет, что преклонный возраст не повлиял на интим с возлюбленным

сегодня, 15:23
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Кравцев Сергей

Британка, вышедшая замуж за младшего на 30 лет тунисского парня, говорит, что ей нужен эндопротез бедра, но это не мешает им заниматься сексом шесть раз в неделю. Об этом пишет Daily Star.

74-летняя бабушка, вышедшая замуж за молодого парня, похвасталась сексуальной жизнью

Кристин и Хамза. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 74-летняя Кристин Хейкокс и ее 40-летний муж Хамза Дриди бросили вызов критикам, которые говорили, что он просто "хочет денег или визы", недавно отпраздновав четвертую годовщину своей свадьбы.

Через семь лет их отношений Кристин говорит, что их сексуальная жизнь так же прекрасна, как и прежде, несмотря на то, что она страдает от боли в бедре.

Бабушка двух внуков Кристин похвасталась, что у нее теперь муж – "горячий тунисец".

"Мы занимаемся сексом больше, чем кто-либо другой. Мне нужен эндопротез бедра, но в остальном мой возраст не сдерживает меня в постели", – отметила женщина.

Кристин познакомилась с Хамзой онлайн в 2018 году, когда преподавала ему английский язык. После бурного романа она улетела к нему на родину через шесть недель и больше никогда не возвращалась.

Несмотря на первоначальный скептицизм друзей, которые предупреждали ее, что он делает это только для визы, пара вместе уже семь лет и четыре из них – в браке.

"Это была безусловно любовь с первого взгляда. Между нами мгновенно проскочила искра. Мы гуляли по пляжу, он приглашал меня на великолепные ужины. Он даже водил меня на дискотеку, и мы танцевали. Я ни о чем не жалею. Мы сожалеем только о том, что не встретились раньше, чтобы иметь своих детей. Зато у нас общая собака", – отметила Кристин.

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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/brit-gran-74-says-dodgy-34874204
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