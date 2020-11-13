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5 вещей, которые не нужно делать после развода

После развода главное не натворить то, за что будет стыдно

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Развод — неприятный и болезненный процесс. Поэтому пережить этот момент очень трудно. После развода можно наделать много неприятных ошибок, за которые вам станет стыдно, когда чувства улягутся. Дабы не совершить бедствия, запоминайте, чего делать не стоит.

5 вещей, которые не нужно делать после развода

Фото: 24 канал

1. Преследовать бывшего партнера

Речь идет как о слежке, так и об отслеживании социальных сетей. Если вы каждый день проходите по маршруту бывшего, когда-то он это заметит. Такая встреча не приведет ни к чему хорошему, наоборот только разозлит вашу бывшую половинку.

Без остановки просматривать соцсети тоже не стоит. Рано или поздно там появится фото, которое вас только ранит.

2. Сплетничать об екс-партнере

Иногда хочется выразить свои эмоции, рассказать, какой он плохой, свалить на него вину за развод. Но так такие разговоры только подтверждают, что вы не смогли забыть свою любовь. Отпустите его и вам станет легче.

3. Замкнуться в себе

Не переживайте горе в одиночестве. Поплачьте, потоскуйте и забудьте. Если вы впали в депрессию, старайтесь больше времени проводить с близкими, веселите себя или обратитесь к специалисту.

4. Начать новые отношения

Не нужно искать замену бывшему сразу после развода. Дайте себе немного отдохнуть. Проанализируйте прошлые отношения, чтобы больше не повторять ошибок. Поймите, что вам нужно, и только тогда открывайтесь новым знакомствам.

5. Мстить

Иногда люди с вспыльчивым характером не могут пережить развод и решают отомстить партнеру. Это состояние впоследствии пройдет, а содеянное зло останется. Уважайте других людей, даже если это ваш бывший.

Помните, окончание отношений — это не конец света. Это как минимум опыт и приятные моменты, за которые нужно быть благодарным жизни и тому человеку, который их подарил.

Также сайт "Комментарии" советует прочитать, почему пандемия увеличила количество разводов в два раза.



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Источник: https://uznayvse.ru/interesting-facts/ad-dlya-dvoih-5-oshibok-kotorye-posle-rasstavaniya-isportyat-zhizn-oboim.html
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