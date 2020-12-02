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Главная Новости Досуг отношения 7 способов стать замечательными бабушкой и дедушкой
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7 способов стать замечательными бабушкой и дедушкой

Выстраивание отношений с детьми и внуками требует времени и усилий. Несколько советов, как стать самой лучшей бабушкой и дедушкой на свете!

сегодня, 10:46
Автор:

Седлецкая Татьяна


7 способов стать замечательными бабушкой и дедушкой

Фото: healthy-kids

Спрашивайте, а не отвечайте

Вы должны осознать, что настало время ваших детей принимать самостоятельные решения о воспитании малыша. Когда вы предлагаете свои советы и мнения, независимо от того, насколько они благонамеренные, вы заставляете молодых родителей думать, что вы не доверяете им или не уважаете их суждение.  

Веселитесь от души!

Присутствие дедушки и бабушки означают забаву детей без всякой ответственности — наслаждайтесь этим! Спуститесь на пол и поиграйте со своим внуком или внучкой, придумайте забавные истории о любимых игрушках малыша, корчите смешные рожицы и пойте песни.

Остерегайтесь соперничества со вторыми бабушкой и дедушкой

Неизбежно, что одни из дедушек и бабушек будут проводить больше времени с ребенком, чем другие, но это ничего не означает с точки зрения близости отношений!

Будьте готовы к беспорядку

Если к вам в гости едет маленький внук, подготовьтесь к возможному беспорядку заранее, чтобы потом не прийти в ужас от тоста с джемом, который приземлился на ковер в гостиной.

Не отдавайте предпочтение материальным вещам

Заманчиво купить самую новую современную игрушку и посмотреть, как лицо вашего внука вытянется от восторга. Но опыт, которым вы делитесь, часто гораздо более значим, так как создаст воспоминания, которые продлится всю жизнь.

Следуйте правилам родителей малыша

Вы привыкли быть главной, но сейчас пришла очередь вашей дочери и ее мужа. Теперь ваша роль – делать то, что вам говорят, и не беспокоиться о том – хорошо это для ребенка или нет.

Храните и делитесь воспоминаниями о членах семьи

Стереотип скучного дедушки, который постоянно говорит о добрых старых днях, несправедливо заставил многих пожилых людей бояться говорить о семейной истории. Но вы должны гордиться своей ролью семейного историка, ведь обеспечиваете важную связь между прошлым, настоящим и будущим. Добавьте в свои истории немного юмора и приключений, пусть они будут короткими, но емкими – ваши внуки будут слушать вас с удовольствием! 


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