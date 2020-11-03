6 признаков удачного свидания

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В вашем разговоре отсутствуют неловкие паузы

Душевные разговоры и прочные отношения идут рука об руку — чем больше у вас общих тем, тем легче найти общий язык с понравившимся человеком. Легкие и ненавязчивые беседы повышают вероятность взаимной симпатии, поэтому если ваш разговор на первом свидании протекает гладко, без множества неловких пауз — это отличный знак.

Партнер проявляет интерес к вашим интересам

Если вашего избранника действительно интересует то, о чем вы говорите, он или она поддержит разговор и проявит искренний интерес.

Улыбка решает все

Мы не говорим о вежливой и вынужденной манере – имеются в виду открытые улыбки, искренние по своей природе. Обратите внимание на то, как человек улыбается другим людям вокруг (например, официантке) – если его губы натянуты, и вы не видите зубов, это может быть просто дежурная фальшивая улыбка.

Вы оба много смеетесь

Если вы не уверены, настоящая ли это улыбка или фальшивая ухмылка, ищите следующий уровень взаимодействия — смех. Согласно исследованию Канзасского университета, когда мужчина шутит, а женщина смеется — это хороший показатель романтической связи, но когда пара смеется вместе, это еще более явный признак взаимной симпатии.

Он помнит мелочи

Обратите внимание на то, как он или она реагирует, когда вы рассказываете истории или кусочки информации, о которых уже упоминали ранее. Если на свидании партнер помнит многие конкретные вещи, которыми вы с ним делились – это верный признак того, что он действительно интересуется тем, что вы сказали.

Что говорит интуиция

Иногда все сводится к простой интуиции – если человек действительно вам подходит, вы почувствуете искру.

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