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Девять интересных фактов о поцелуях, которые вас сильно удивят

"Один поцелуй может разрушить всю жизнь"

сегодня, 20:47
Автор:

Любовь Блажко

И даже если вы уверены в том, что хорошо разбираетесь в этой теме, в нашей подборке точно найдется несколько невероятных фактов, которые смогут вас удивить. Ну что, поехали?

Девять интересных фактов о поцелуях, которые вас сильно удивят

Девять интересных фактов о поцелуях. Фото: unsplash

Оказывается, что летом люди целуются в 3 раза чаще, нежели они это делают в холодное время года.

Если целоваться на протяжении одной минуты, то вы потеряете около 26 калорий, а это, между прочим, равно 500 метрам пробежки. 

За всю жизнь на поцелуи уходит примерно 2 недели.

Эксперты уверены в том, что каждый человек обладает нейронами, которые помогают находить в темноте губы его второй половинки.

50 процентов людей впервые поцеловались до 14 лет.

Оказывается, что "французский поцелуй" был придуман вовсе не французами и за много веков до сексуальной революции.

Большинство психологов придерживаются мысли, что дети, которых родители часто целуют в детстве,        имеют хорошее критическое мышление и отличные творческие навыки.

Поцелуй обладает медицинскими свойствами, потому что в процессе вырабатываются антитела, а еще он является хорошей профилактикой кариеса. 

Что касается страстного поцелуя, то он задействует на лице человека 34 мышцы, некоторые из них даже нельзя активировать другим способом, как выяснилось. Так что поцелуи – это еще и эффективная профилактика морщин. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, актеры, которые не хотели целоваться в кадре. 


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Источник: https://www.elle.ru/otnosheniya/lubov-i-seks/kiss-me-pochemu-nujno-chasche-tselovatsya/
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