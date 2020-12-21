7 правил идеальной мачехи

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: hochu.ua
Не
пытайтесь занять место матери. Является ли новый брак результатом развода или смерти,
вы никогда не сможете занять место другого биологического родителя и не должны
пытаться это сделать. Помните, что это не ваши дети, и независимо от того, каким
был биологический родитель, уважайте потребность ребенка любить его. Также
никогда не требуйте от ребенка называть вас "мама". Решите четко сами с собой и
пасынком (падчерицей) вашу роль в семье.
Никогда
не бейте детей. Даже если вы верите в наказания, вы никогда не должны пересекать линию
физического насилия. Болезненные воспоминания о физической расправе могут длиться
всю жизнь и уносят любой шанс построения доверия и уважения в новой семье.
Не
принимайте позицию власти. Маленькие дети в возрасте до 5 или 6 лет могут быть в
большей степени готовы принять авторитет мачехи в новой семье, но дети
школьного возраста и подростки будут часто давать отпор попыткам мачехи в
достижении автоматической власти. Вы, возможно, уже покорили сердце своего нового супруга, но вам также
необходимо заслужить любовь и уважение своих новых пасынков.
Не
принимайте участие в дискуссиях по воспитанию детей между вашим партнером и его
бывшей. Бывшая пассия вашего партнера автоматически не расположена к вам, и ваш
непрошеный совет может привести к конфликту масштабов вселенной. Постарайтесь
полностью исключить свое присутствие в их разговорах и обсуждениях.
Не
принимайте участие в спорах между вашим пасынком и вашим супругом. Если вы хотите
сохранить хорошие доверительные отношения с пасынками и партнером – позвольте
им самостоятельно решать конфликт. Даже вмешательство с наилучшими намерениями может
оказать негативное влияние на ваш брак. Вместо этого обеспечьте супругу
поддержку, и говорите свое мнение только, когда он попросит об этом.
Не
игнорируйте и не противодействуйте пожеланиям биологической матери. Если мама вашей
падчерицы запретила ей красить волосы до 16 лет, — вы не вправе противоречить
ее желаниям. Поймите, что нет бывших родителей, только бывшие супруги — ваш
новый супруг больше не в браке с биологической матерью своих детей, но ее слово
до сих пор весомо в их воспитании.
Не
ревнуйте мужа к детям. Вам необходимо понять важность прочных отношений между
родителями и детьми. Будьте уверены – взаимосвязь вашего супруга со своими
детьми не преуменьшает вашего значения в семье.
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