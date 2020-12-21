7 правил идеальной мачехи

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Не пытайтесь занять место матери. Является ли новый брак результатом развода или смерти, вы никогда не сможете занять место другого биологического родителя и не должны пытаться это сделать. Помните, что это не ваши дети, и независимо от того, каким был биологический родитель, уважайте потребность ребенка любить его. Также никогда не требуйте от ребенка называть вас "мама". Решите четко сами с собой и пасынком (падчерицей) вашу роль в семье.

Никогда не бейте детей. Даже если вы верите в наказания, вы никогда не должны пересекать линию физического насилия. Болезненные воспоминания о физической расправе могут длиться всю жизнь и уносят любой шанс построения доверия и уважения в новой семье.

Не принимайте позицию власти. Маленькие дети в возрасте до 5 или 6 лет могут быть в большей степени готовы принять авторитет мачехи в новой семье, но дети школьного возраста и подростки будут часто давать отпор попыткам мачехи в достижении автоматической власти. Вы, возможно, уже покорили сердце своего нового супруга, но вам также необходимо заслужить любовь и уважение своих новых пасынков.

Не принимайте участие в дискуссиях по воспитанию детей между вашим партнером и его бывшей. Бывшая пассия вашего партнера автоматически не расположена к вам, и ваш непрошеный совет может привести к конфликту масштабов вселенной. Постарайтесь полностью исключить свое присутствие в их разговорах и обсуждениях.

Не принимайте участие в спорах между вашим пасынком и вашим супругом. Если вы хотите сохранить хорошие доверительные отношения с пасынками и партнером – позвольте им самостоятельно решать конфликт. Даже вмешательство с наилучшими намерениями может оказать негативное влияние на ваш брак. Вместо этого обеспечьте супругу поддержку, и говорите свое мнение только, когда он попросит об этом.

Не игнорируйте и не противодействуйте пожеланиям биологической матери. Если мама вашей падчерицы запретила ей красить волосы до 16 лет, — вы не вправе противоречить ее желаниям. Поймите, что нет бывших родителей, только бывшие супруги — ваш новый супруг больше не в браке с биологической матерью своих детей, но ее слово до сих пор весомо в их воспитании.

Не ревнуйте мужа к детям. Вам необходимо понять важность прочных отношений между родителями и детьми. Будьте уверены – взаимосвязь вашего супруга со своими детьми не преуменьшает вашего значения в семье.

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