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Главная Новости Досуг отношения Ключевые слова, которые намекают на агрессию со стороны собеседника
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Ключевые слова, которые намекают на агрессию со стороны собеседника

Если услышал эти слова, будь готов к приближающемуся конфликту

сегодня, 10:23
Автор:

Павел Зинченко

Когда человек проявляет агрессию, это вовсе не значит, что он будет кидаться посудой или крушить мебель. Его гнев может крыться в тихих и неприметных фразах. И чтобы ты был всегда готов к таким ситуациям, мы расскажем тебе, как распознать провокационные слова.

Ключевые слова, которые намекают на агрессию со стороны собеседника

ФОТО: Men's Life

Я не злюсь

Как правило, эта фраза означает нечто абсолютно противоположное и следует опасаться гнева того человека, который ее сказал. Как говорится, признание болезни — это первый шаг к излечению. Если человек не признает свои чувства, значит он не готов успокоиться.

Хорошо, как скажешь

Пытаясь показать свое недовольство "обходными путями", люди часто прибегают к фразе "будь по-твоему" или чему то подобному. При этом человек не пытается высказать свою точку зрения, а просто очень хочет, чтобцы его оставили в покое.

Сарказм

Прекрасный способ показать свое недовольство и при этом не выказать явную агрессию — сарказм. Тебе говорят двусмысленную фразу, и как бы ты ее не воспринял, ты все равно окажешься в дураках. Также тебя могут добить контрольной: "Ты что, шуток не понимаешь?".

Если услышал такие фразы — будь готов к конфронтации. Несмотря ни на что, будь спокоен и держись с достоинством. Также издание "Комментарии" расскажет, почему разлука положительно влияет на отношения.


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Источник: https://mport.ua/mix/736734-skritaya-ygroza-5-fraz-kotorie-govoryat-ob-agressii
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