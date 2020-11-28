Ключевые слова, которые намекают на агрессию со стороны собеседника

Когда человек проявляет агрессию, это вовсе не значит, что он будет кидаться посудой или крушить мебель. Его гнев может крыться в тихих и неприметных фразах. И чтобы ты был всегда готов к таким ситуациям, мы расскажем тебе, как распознать провокационные слова.

ФОТО: Men's Life

Я не злюсь

Как правило, эта фраза означает нечто абсолютно противоположное и следует опасаться гнева того человека, который ее сказал. Как говорится, признание болезни — это первый шаг к излечению. Если человек не признает свои чувства, значит он не готов успокоиться.

Хорошо, как скажешь

Пытаясь показать свое недовольство "обходными путями", люди часто прибегают к фразе "будь по-твоему" или чему то подобному. При этом человек не пытается высказать свою точку зрения, а просто очень хочет, чтобцы его оставили в покое.

Сарказм

Прекрасный способ показать свое недовольство и при этом не выказать явную агрессию — сарказм. Тебе говорят двусмысленную фразу, и как бы ты ее не воспринял, ты все равно окажешься в дураках. Также тебя могут добить контрольной: "Ты что, шуток не понимаешь?".

Если услышал такие фразы — будь готов к конфронтации. Несмотря ни на что, будь спокоен и держись с достоинством. Также издание "Комментарии" расскажет, почему разлука положительно влияет на отношения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!