Какой знак зодиака в 2021 году встретит свою любовь - астролог

Известный астролог Сьюзан Миллер определила знак, которому больше всего повезет в любви в 2021 году.

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По словам специалистки, в новом году Весов ожидает реализация и исполнение любых романтических возможностей и желаний. Как утверждает Миллер, в последние три года этот знак зодиака не мог похвастаться успехами в личной жизни, однако с 2021 года ситуация изменится — Весов ожидает период искренней и страстной любви.

Под знаком Весов находятся люди, рожденные с 23 сентября по 23 октября, а покровителем этого знака зодиака считают Венеру, которая символизирует удовольствие, красоту и любовь. Весы склонны скрывать свою романтическую натуру и не привыкли демонстрировать ее напоказ. Они зачастую с головой погружаются в новые увлечения и стремятся создать крепкие и взаимные отношения.

По словам Сьюзан Миллер, одинокие Весы, которые находятся в поиске своей второй половины, имеют большой шанс встретить свою настоящую любовь. А вот Весам, которые уже состоят в романтических отношениях, звезды смогут помочь сделать следующий шаг: съехаться с партнером или пожениться.

Астролог уверяет, что если человек, рожденный под этим знаком зодиака, решит завести ребенка, звезды также станут полезными в реализации этого желания.

Напомним, что ранее астропсихолог Валентина Виттрок подсказала, к чему нужно быть готовым 24 декабря. Согласно словам эксперта, Солнце в эти дни будет находиться в знаке Козерога, несмотря на мутации других планет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астролог Елена Максимова рассказала, есть ли у Петра Порошенко шансы стать президентом Украины во второй раз. По словам женщины, следующий год для политика будет непростым, но и достаточно плодотворным.

















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