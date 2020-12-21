Прогноз астролога на 22-24 декабря для всех знаков Зодиака: к чему нужно быть готовым

Астропсихолог Валентина Виттрок подсказала, к чему нужно быть готовым во вторник, среду и четверг.

Прогноз астролога на 22-24 декабря. Фото: unsplash

Согласно словам эксперта, Солнце в эти дни будет находиться в знаке Козерога, несмотря на мутации других планет. Представители этого знака Зодиака начинают отмечать свой день рождения. Кроме этого, Луна в эти дни совершит совершает двухдневный путь по знаку Овна, а это может свидетельствовать о том, что события могут развиваться крайне непредсказуемым образом. Астролог предупредила, что нужно быть готовым к тому, что ситуации могут возникнуть не самые легкие и простые.

В эти дни также люди почувствуют прилив энергии и силы, которой так не хватало до этого. Появится желание воплотить в реальность все задуманное и ставить новые грандиозные цели. Поэтому даже если проблемы и появятся, то в следующие дни их можно будет решить достаточно легко. Исчезнут лишние переживания и сомнения, поэтому шансы ошибиться будут максимально низкими.

Также Валентина поделилась, что не исключено, что в эти дни может возникнуть драка или дорожно-транспортное происшествие. Дабы этого не случилось, нужно помнить об осторожности как в общении с другими людьми, так и на дороге.

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Овен Этот знак почувствует счастье и радость уже в первом месяце 2021-го. Овнов ожидает карьерный рост, вместе с которым в их жизни появится больше ответственности и работы.

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