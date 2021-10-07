Какие годы считаются самыми счастливыми в жизни человека

Ученые выяснили, какие годы жизни люди лучшими. В процессе исследования была использована информация о периоде, который люди вспоминают как самый счастливый в своей жизни. Опросы людей старше 50 лет показал, что самый счастливый период в их жизни был между 30 и 34 годами. Ученые проанализировали данные более 17000 человек из 13 разных стран. Добровольцы среди прочего отвечали на вопрос о том, какой период своей жизни считали счастливым, пишет yalehome.

Жизнь человека - фото из открытых источников



В большинстве стран опрошенные чаще всего называли возраст, близкий к 30-34 лет. При этом некоторые сообщали, что счастливое время продолжался на протяжении десятилетий. Однако, как правило, это происходило уже после 30 лет. Создание семьи положительно влияло на уровень счастья.

Согласно результатам исследования, меньшинство опрошенных считают, что наиболее счастливый период в их жизни до 25-30 лет, после чего вероятность положительного ответа резко возрастает, а затем снова постепенно снижается. К слову, счастливые годы жизни респондентов никак не были связаны с уровнем благосостояния стран их проживания. Многие опирался на воспоминания о создании семьи или рождение детей.





Напомним, ученые из Мичиганского университета провели интересное исследование, в ходе которого выяснили, какая еда увеличивает продолжительность жизни, а какая — сокращает. Эксперты отметили, что 1 грамм колбасы "отнимает" 27 секунд жизни, а вот грамм красного мяса — 45 секунд. Порция кока-колы, согласно результатам исследования, будет вам стоит 12,5 минут жизни. Но больше всего стоит бояться хот-догов, специалисты прировняли вред от употребления хот-догов с курением. Оказалось, что целый хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут. Более того, поедание 20 и более граммов обработанного мяса в день (одна сосиска) на 20% повышает риск развития рака прямой кишки.

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