logo

BTC/USD

47536.07

ETH/USD

3385.31

LTC/USD

130.26

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг отношения Какие четыре ошибки могут испортить любые отношения
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие четыре ошибки могут испортить любые отношения

Эксперты назвали четыре главные ошибки, которые могут испортить даже самые сильные чувства и союз

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Каждый человек мечтает о крепких отношениях, где царит уют, теплота и любовь, но, чтобы это поддерживать, оба партнера должны прилагать усилия. Эксперты назвали четыре ошибки влюбленных, которые могут привести к угасанию чувств и разрыву отношений.

Какие четыре ошибки могут испортить любые отношения

Что портит отношения / Фото: istockphoto.com

Отсутствие общения

Партнерам необходимо научиться слушать и слышать друг друга, тогда будет взаимопонимание. Часто девушки держат все в себе, рассчитывая на то, что любимый сам догадается, в чем проблема. Но не стоит так делать, потому что никто не умеет читать чужие мысли. Если вас что-то беспокоит, то лучше прямо об этом сказать и все обсудить.

Отсутствие личного пространства

Если мужчина и женщина "задыхаются" в отношениях, то долго такая любовь не проживет. У каждого человека должно быть личное пространство. Не нужно проводить друг с другом 24/7, дайте себе время соскучиться.

Жертва в отношениях

Каждый партнер должен уважать себя, свои желания, мечты. В отношениях не стоит постоянно идти на жертвы, потакая второй половинке. Не успеете оглянуться, как ваши потребности и чувства совершенно не будут никого волновать и отойдут на второй план, но в гармоничном союзе так быть не должно.

Ревность

К сожалению, очень много пар распалось из-за этого разрушительного чувства. Ревность всегда указывает на неуверенность в себе и страх потерять партнера, но, если он выбрал вас, значит, по его мнению, вы лучше всех остальных. Так зачем это портить какими-то необоснованными догадками или предположениями? Если отношения здоровые, но доверяйте своему партнеру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем не стоит лгать мужчине, чтобыему понравиться.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://e-w-e.ru/4-oshibki-kotorye-razrushat-dazhe-samuyu-silnuyu-lyubov/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!