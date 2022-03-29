Какие четыре ошибки могут испортить любые отношения

Каждый человек мечтает о крепких отношениях, где царит уют, теплота и любовь, но, чтобы это поддерживать, оба партнера должны прилагать усилия. Эксперты назвали четыре ошибки влюбленных, которые могут привести к угасанию чувств и разрыву отношений.

Что портит отношения / Фото: istockphoto.com

Отсутствие общения

Партнерам необходимо научиться слушать и слышать друг друга, тогда будет взаимопонимание. Часто девушки держат все в себе, рассчитывая на то, что любимый сам догадается, в чем проблема. Но не стоит так делать, потому что никто не умеет читать чужие мысли. Если вас что-то беспокоит, то лучше прямо об этом сказать и все обсудить.

Отсутствие личного пространства

Если мужчина и женщина "задыхаются" в отношениях, то долго такая любовь не проживет. У каждого человека должно быть личное пространство. Не нужно проводить друг с другом 24/7, дайте себе время соскучиться.

Жертва в отношениях

Каждый партнер должен уважать себя, свои желания, мечты. В отношениях не стоит постоянно идти на жертвы, потакая второй половинке. Не успеете оглянуться, как ваши потребности и чувства совершенно не будут никого волновать и отойдут на второй план, но в гармоничном союзе так быть не должно.

Ревность

К сожалению, очень много пар распалось из-за этого разрушительного чувства. Ревность всегда указывает на неуверенность в себе и страх потерять партнера, но, если он выбрал вас, значит, по его мнению, вы лучше всех остальных. Так зачем это портить какими-то необоснованными догадками или предположениями? Если отношения здоровые, но доверяйте своему партнеру.

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