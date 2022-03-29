Какие четыре ошибки могут испортить любые отношения

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Светлана Шкурупий
Каждый
человек мечтает о крепких отношениях, где царит уют, теплота и любовь, но,
чтобы это поддерживать, оба партнера должны прилагать усилия. Эксперты назвали
четыре ошибки влюбленных, которые могут привести к угасанию чувств и разрыву
отношений.
Что портит отношения / Фото: istockphoto.com
Отсутствие общения
Партнерам
необходимо научиться слушать и слышать друг друга, тогда будет взаимопонимание.
Часто девушки держат все в себе, рассчитывая на то, что любимый сам догадается,
в чем проблема. Но не стоит так делать, потому что никто не умеет читать чужие
мысли. Если вас что-то беспокоит, то лучше прямо об этом сказать и все
обсудить.
Отсутствие личного
пространства
Если
мужчина и женщина "задыхаются" в отношениях, то долго такая любовь не
проживет. У каждого человека должно быть личное пространство. Не нужно
проводить друг с другом 24/7, дайте себе время соскучиться.
Жертва в отношениях
Каждый
партнер должен уважать себя, свои желания, мечты. В отношениях не стоит
постоянно идти на жертвы, потакая второй половинке. Не успеете оглянуться, как
ваши потребности и чувства совершенно не будут никого волновать и отойдут на
второй план, но в гармоничном союзе так быть не должно.
Ревность
К
сожалению, очень много пар распалось из-за этого разрушительного чувства.
Ревность всегда указывает на неуверенность в себе и страх потерять партнера, но,
если он выбрал вас, значит, по его мнению, вы лучше всех остальных. Так зачем
это портить какими-то необоснованными догадками или предположениями? Если
отношения здоровые, но доверяйте своему партнеру.
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издание "Комментарии" сообщало, о чем не стоит лгать мужчине, чтобыему понравиться.
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