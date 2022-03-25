О чем не стоит лгать мужчине, чтобы ему понравиться

Любые отношения строятся на доверии, поэтому постарайтесь быть максимально честными со своими вторыми половинками. Психологи рассказали, о чем женщине не стоит врать мужчине, чтобы ему понравиться.

На какие темы не стоит лгать, чтобы понравиться мужчине (фото из открытых источников)

Скрывать, что находитесь в официальном браке

Не прячьте свое кольцо, когда встретите мужчину, который привлекает ваш взгляд. Лучше обо всем сказать сразу. Если вы с первых минут знакомства будете скрывать информацию, что состоите в браке, то у этих отношений нет будущего. Отношения, которые строятся на вранье приведут лишь к душевной боли и разочарованию.

Хранить “страшные” тайны

Это не значит, что потенциальному избраннику нужно рассказать все свои секреты, просто честно заявите о своих вредных привычках, проблемах с законом (если ни есть). Лучше, когда человек узнает это от вас, а не от знакомых или посторонних.

Надеяться, что со временем вы сможете полюбить

Фраза "стерпится-слюбится" давно устарела, поэтому не нужно продолжать отношения, которые вам не по душе. Если у вас нет чувств к мужчине, тогда стоит ему об этом сказать прямо.

О детях

Если вы не хотите иметь детей, то обязательно скажите об этом своему партнеру. Вопрос будущего потомства является одним из самых серьезных, поэтому стоит обсудить его заранее, если вы планируете с человеком прожить жизнь.

О здоровье

Ни в коем случае нельзя приписывать себе болезни, которых не существует, чтобы вызвать жалость у партнера и заставить его уделять вам внимание. Это грубая манипуляция. Ну и замалчивать о какой-то проблеме тоже не стоит.

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