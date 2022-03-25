О чем не стоит лгать мужчине, чтобы ему понравиться

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Светлана Шкурупий
Любые
отношения строятся на доверии, поэтому постарайтесь быть максимально честными
со своими вторыми половинками. Психологи рассказали, о чем женщине не стоит
врать мужчине, чтобы ему понравиться.
На какие темы не стоит лгать, чтобы понравиться мужчине (фото из открытых источников)
Скрывать, что
находитесь в официальном браке
Не
прячьте свое кольцо, когда встретите мужчину, который привлекает ваш взгляд.
Лучше обо всем сказать сразу. Если вы с первых минут знакомства будете скрывать
информацию, что состоите в браке, то у этих отношений нет будущего. Отношения,
которые строятся на вранье приведут лишь к душевной боли и разочарованию.
Хранить “страшные”
тайны
Это
не значит, что потенциальному избраннику нужно рассказать все свои секреты,
просто честно заявите о своих вредных привычках, проблемах с законом (если ни
есть). Лучше, когда человек узнает это от вас, а не от знакомых или
посторонних.
Надеяться, что со
временем вы сможете полюбить
Фраза
"стерпится-слюбится" давно устарела, поэтому не нужно продолжать
отношения, которые вам не по душе. Если у вас нет чувств к мужчине, тогда стоит
ему об этом сказать прямо.
О детях
Если
вы не хотите иметь детей, то обязательно скажите об этом своему партнеру. Вопрос
будущего потомства является одним из самых серьезных, поэтому стоит обсудить
его заранее, если вы планируете с человеком прожить жизнь.
О здоровье
Ни
в коем случае нельзя приписывать себе болезни, которых не существует, чтобы
вызвать жалость у партнера и заставить его уделять вам внимание. Это грубая
манипуляция. Ну и замалчивать о какой-то проблеме тоже не стоит.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие фразы нельзя игнорировать вотношениях.
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