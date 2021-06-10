Как завоевать доверие людей: 4 важных правила

Довольно сложно заводить дружеские отношения во взрослом возрасте, ведь завоевать доверие не так легко, когда у каждого за спиной есть свой багаж из опыта. Но можно наладить контакты с новыми знакомыми, если знать об этих четырех правила.

Доверие (фото из открытых источников)

Существует немало психологических трюков, как убедить людей в чем-то, но не так просто стать хорошим другом или хотя бы человеком, которого уважают. Поэтому собрали советы от телеграмм-канала Психологическая поддержка, которые точно не будут лишними.

"Когда вы общаетесь с большим количеством людей, очевидно, не выходит нравиться всем и сразу. Каждый человек имеет свой характер, свои привычки, те или иные жизненные приоритеты. Наладить отношения с новыми знакомыми, коллегами по работе или с бизнес-клиентами помогает такая черта как надежность. Важно продемонстрировать всем, что вы надежны и заслуживаете их доверия", — объясняют специалисты.

Как завоевать доверие людей:

Не перебивайте. Умение слушать является очень важным, если вы хотите, чтобы человек открылась перед вами, а также рассказала о своих мыслях и эмоциях.

Задавайте открытые вопросы, на которые не получится ответить "да" или "нет", а также одним словом. Это позволит развить разговор, а не остановиться на неудобной паузы.

Будьте терпеливы и последовательны. Невозможно за несколько минут или дней получить доверие людей. Для этого нужно немало общения и времени, а также не стоит пренебрегать тем, что вы говорили или обещали.

Не судите. Действительно важно уважать взгляды и мнения других, хоть они и могут полностью не совпадать с вашими. Никто не доверяет тем, кто не умеет воспринимать спокойно чужую позицию.

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