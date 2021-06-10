Как завоевать доверие людей: 4 важных правила

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Ольга Чародий
Довольно сложно заводить дружеские отношения во взрослом
возрасте, ведь завоевать доверие не так легко, когда у каждого за спиной есть
свой багаж из опыта. Но можно наладить контакты с новыми знакомыми, если знать
об этих четырех правила.
Доверие (фото из открытых источников)
Существует немало психологических трюков, как убедить людей в
чем-то, но не так просто стать хорошим другом или хотя бы человеком, которого
уважают. Поэтому собрали советы от телеграмм-канала Психологическая поддержка, которые
точно не будут лишними.
Как завоевать доверие людей:
Не перебивайте. Умение слушать является очень важным, если вы
хотите, чтобы человек открылась перед вами, а также рассказала о своих мыслях и
эмоциях.
Задавайте открытые вопросы, на которые не получится ответить
"да" или "нет", а также одним словом. Это позволит развить
разговор, а не остановиться на неудобной паузы.
Будьте терпеливы и последовательны. Невозможно за несколько
минут или дней получить доверие людей. Для этого нужно немало общения и
времени, а также не стоит пренебрегать тем, что вы говорили или обещали.
Не судите. Действительно важно уважать взгляды и мнения других, хоть они и могут полностью не совпадать с вашими. Никто не доверяет тем, кто не умеет воспринимать спокойно чужую позицию.
Как сообщали ранее пандемия коронавируса негативным образом отразилась на мировой экономике. Некоторым компаниям, чтобы выжить, приходится в корне менять стратегию развития. Смещаются также приоритеты в области маркетинга, связанные с изменениями в обществе. Ведущие маркетологи мира выделили несколько ключевых позиций, на которые стоит сделать акценты при планировании деятельности на следующий год.
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