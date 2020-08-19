Как заключить надежный и долговременный мир з тещей: несколько полезных советов

Большинство нормальных и зрелых мужчин без особого труда находят способ мирно общаться или даже сосуществовать со своей тещей. Все таки как ни крути, она мать любимой жены. Но бывают случаи, когда характер тещи настолько специфичен, что даже самым стойким мужьям становится не по себе. Мы решили немного помочь тебе и с помощью портала mport рассказать, какие бывают виды недружелюбных тещ и как этому противостоять.

"Теща-собственница"



ФОТО: svopi.ru

В каждой ссоре принимает сторону своей дочки, а в глубине души уже считает дни до вашего развода. Любые, даже самые незначительные неудачи любимого зятя, воспринимает с определенной долей злорадства.

Совет зятю: Отвлеки тещу, чтобы она на время забыла о тебе. Вполне сойдет появление домашнего любимца или знакомство с харизматичным, уже зрелым, холостяком.

"Теща-змея"

Всегда недовольна зятем. При этом не конфликтует, а ждет удобного случая, чтобы нанести удар в спину.

Совет зятю: Соблюдай дистанцию при соприкосновениях с такой тещей. При встречах говори комплименты и делай мелкие подарки.

"Теща-сержант в юбке"

Идти против ее воли бесполезно и даже небезопасно. Любая попытка выйти из-под опеки будет расценена, как дезертирство.

Совет зятю: Чтобы защитить свой авторитет, тебе самому прийдется взять на себя роль командира. Воспитай в себе командирский тон.

"Теща-первая леди"

Всегда доброжелательна, но при этом все прекрасно понимают, что глава семьи она. Социальный статус зятя в разы ниже, чем у нее.

Совет зятю: С этим типажом вполне можно ужиться. Всегда оставайся вежлив, не встрявай в мелкие конфликты и не теряй головы. А еще проявляй инициативу и покажи себя заботливым мужем для ее любимой дочери – она это оценит.

Теперь ты знаешь, как заключить если не союз, то мир со своей тещей. Надеемся, эти советы помогут тебе. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти главных ошибках, которые совершают пары в отношениях.



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