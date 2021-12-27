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Как выбраться из созависимых отношений: три способа

Психологи перечислили несколько способов, с помощью которых можно выбраться из созависимых отношений

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Созависимые отношения – это нездоровая привязанность одного человека к другому. И как показывает опыт, ни к чему хорошему такой союз не приводит. Как же разорвать такие отношения?

Как выбраться из созависимых отношений: три способа

Как выбраться из созависимых отношений (фото из открытых источников)

Признайте, что ваши отношения больны

Возможно, это самый сложный этап. Но постарайтесь признаться самому себе, что эти отношения не здоровые и разрушают ваше психологическое состояние. Не делайте вид, что все хорошо, продолжая при этом страдать. Признать наличие проблемы — первый шаг к успеху. 

Переключитесь на себя

В созависимых отношениях мир крутится только вокруг вашего партнера, и вы попросту забываете о себе, своих желаниях и потребностях. Но разве не пора прекратить это? Подумайте о своем психологическом благополучии, о стремлениях и вы поймете, что отношения, в которых вы состоите, мешают вам развиваться. 

Начните реализовывать свои желания

Определитесь с вашими целями и желаниями и постепенно начните переходить к их реализации. Это очень важно — за желанием всегда следует действие, иначе изменить жизнь невозможно. Возможно, будет присутствовать страх, ведь вам нужно будет выйти из зоны комфорта, но поверьте, оно того стоит!

Напомним, что несмотря на то, что все отношения разные и по-своему уникальны, есть ряд привычек, которые способны разрушить любую пару. Эксперты определили три проблемы, ведущие к непониманию и разрыву отношений. Что это за привычки?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что положительные изменения начинаются внутри и именно наша душа является источником счастья. Но, к сожалению, у нас есть немало токсичных привычек, о пагубном влиянии которых мы даже не догадываемся. 


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Источник: https://www.womanhit.ru/psychology/on-i-ona/2021-08-13-4sposoba-vybratsja-izsozavisimyh-otnoshenij/
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