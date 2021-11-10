Как выбрать идеального партнера: три главных правила

Не всем удается с первого раза встретить человека, с которым получаются крепкие и гармоничные отношения. Бывает и так, что поиски второй половинки затягиваются на долгое время. Психологи говорят, что при выборе партнера важно учитывать три правила. Какие именно?

Как выбрать для жизни идеального партнера (фото из открытых источников)

У вас должно совпадать чувство юмора

Юмор спасает практически во всех ситуациях, но важно понимать шутки друг друга, чтобы проще было находить общий язык. Кроме того, хорошее чувство юмора много говорит об эмоциональном и умственном развитии, ведь только хорошо воспитанный и правильно сформировавшийся человек может шутить так, чтобы было одновременно смешно и не обидно.

Вы идете к одной цели

Очень часто причиной разрыва отношений являются разные взгляды и цели на жизнь. И всякие попытки "переделать под себя" партнера обречены на провал, поэтому не стоит даже пытаться. Если вы, например, хотите большую семью, а ваш потенциальный избранник не разделяют вашу мечту и вообще не хочет детей, то шансы на то, что мужчина изменит свой подход, очень малы. Вы попросту можете потерять время с этим партнером. Чтобы таких ситуаций не возникало, обо всем нужно договариваться "на берегу".

Вы не должны угнетать друг друга

Отношения будут крепкими и гармоничными, когда люди будут развиваться в них и чувствовать себя комфортно. Когда этот баланс нарушается, сохранить отношения бывает очень сложно. К сожалению, сегодня нередко можно встретить пары, где один из партнеров предпочитает самоутверждаться за счет второй половины, при этом угнетая самооценку своего близкого человека. В итоге такие отношения ведут к саморазрушению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как женщины и мужчины переживают разрыв отношений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!