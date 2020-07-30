Как сделать девушку счастливой: пять главных правил для парня

Современные мужчины имеют слабое представление о том, как привлечь внимание женщины и покорить её сердце. Избитый шаблон "Красавица, давай сходим на свидание" уже давно не работает! Каждая девушка уникальна. Чтобы добиться любви, нам, мужчинам, нужно быть изобретательными и внимательными партнёрами. Что нужно делать нам подскажет портал RatingDatings.



Будь терпелив. Тише едешь – дальше будешь. Эта поговорка очень уместна в данной ситуации. Подготовьте базу для дальнейших действий. Свалиться девушке на голову с букетом роз – худший вариант. Чтобы принять ваши ухаживания, она должна быть готова. Иначе, ваши порывы никто не оценит.

Будь интересен. Женщинам нравятся эрудированные, хорошо воспитанные и разносторонние мужчины. Ваша осведомлённость в политике, спорте, культуре произведёт неизгладимое впечатление и сделает вас очень привлекательным.

Проявляй уважение. Не ругайтесь и не говорите плохих слов, даже во время ссоры. Вы, скорей всего, помиритесь, но девушка будет считать вас невоспитанным хамом. Лучше будьте джентльменом, придержите перед ней дверь, помогите снять и надеть верхнюю одежду, или сесть за стол, пододвинув её стул.

Будь искренним. Не скрывайте эмоции, если они вас переполняют. Говорите всё от чистого сердца, делитесь своими мыслями и чувствами. Но не забывайте, что между искренностью и невоспитанностью есть большая разница. Если хотите сделать девушке замечание, то скажите его в шутливой форме или так, чтобы не обидеть.

Будь мужчиной. Не пытайтесь казаться лучше и круче, чем вы есть на самом деле. Умейте признавать ошибки и просить прощения, если нужно. Быть мужчиной, значит, быть собой. А также, уметь брать ответственность за свои слова и поступки.

Также издание "Комментарии" расскажет, почему в отношениях полезно брать паузу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!