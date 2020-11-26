Как реагирует женское тело на «неправильного» мужчину

Наше тело — удивительный механизм, который выполняет тысячи процессов каждую секунду и всегда сигнализирует нам о проблемах. У каждого человека есть три вида тела: физическое, ментальное и эмоциональное, и каждое из них нужно научиться правильно "читать"

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Эксперты объяснили, как женское тело сигнализирует не только о проблемах со здоровьем, но и в личной жизни?

Женщина не улыбается, когда одна

Отсутствие улыбки при мыслях о мужчине — тревожный "звоночек", что в ваших отношениях не все в порядке. Женщина может обмануть других, улыбаясь и рассказывая о своем избраннике, но себя обмануть очень трудно.

У женщины заниженная самооценка

"Правильный" мужчина делает свою любимую не только счастливой, но и уверенной в себе. Если же она постоянно сомневается в себе и своих возможностях, это говорит о том, что рядом с ней "не тот".

Женщина эмоционально истощена

В гармоничных и счастливых отношениях женщина полна энергии и мотивации, если же она физически и морально истощена, значит мужчина должным образом не уделяет внимания ей и ее потребностям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы влияют на сексуальную активность женщин.

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