Ученые объяснили, почему мужчины в весе чаще занимаются сексом

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Любовь Блажко
Специалисты из Университета Чепмана заявили о том, что мужчины в весе значительно чаще занимаются сексом, нежели это делают худые. Они опубликовали соответствующую статистику, которая, на первый взгляд, может казаться многим не совсем логичной.
Почему мужчины в весе чаще занимаются сексом. Фото: unsplash
Так, ученые провели опрос, в котором приняло участие около 60 тысяч добровольцев. Выяснилось, что полные мужчины имеют в среднем 8 партнеров, тогда как худые – 6.
Доктор психологии Дэвид Фредерик объяснил в чем тут дело. Оказывается, что для многих женщин полный и большой мужчина является символом надежности и защиты. Рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности, потому что он соответствует ее идеальному образу.
Но стоит также отметить, что в эксперименте не принимали участие мужчины с сильной степенью ожирения. Это касается только мужчин, индекс массы тела которых лишь на несколько позиций превышает норму.
Ученые подытожили, что большинство женщин привлекают мужчины, у которых есть небольшой животик. Доктор Фредерик назвал такой тип телосложения "конституцией папочки". Они добавили, что девушки, у которых тоже есть несколько лишних килограммов, ведут активную сексуальную жизнь.
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