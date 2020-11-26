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Главная Новости Досуг секс Ученые объяснили, почему мужчины в весе чаще занимаются сексом
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Ученые объяснили, почему мужчины в весе чаще занимаются сексом

Женщины считают сексуальными только стройных парней – это популярный миф

сегодня, 17:59
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Университета Чепмана заявили о том, что мужчины в весе значительно чаще занимаются сексом, нежели это делают худые. Они опубликовали соответствующую статистику, которая, на первый взгляд, может казаться многим не совсем логичной.

Ученые объяснили, почему мужчины в весе чаще занимаются сексом

Почему мужчины в весе чаще занимаются сексом. Фото: unsplash

Так, ученые провели опрос, в котором приняло участие около 60 тысяч добровольцев. Выяснилось, что полные мужчины имеют в среднем 8 партнеров, тогда как худые – 6. 

Доктор психологии Дэвид Фредерик объяснил в чем тут дело. Оказывается, что для многих женщин полный и большой мужчина является символом надежности и защиты. Рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности, потому что он соответствует ее идеальному образу. 

Но стоит также отметить, что в эксперименте не принимали участие мужчины с сильной степенью ожирения. Это касается только мужчин, индекс массы тела которых лишь на несколько позиций превышает норму. 

Ученые подытожили, что большинство женщин привлекают мужчины, у которых есть небольшой животик. Доктор Фредерик назвал такой тип телосложения "конституцией папочки". Они добавили, что девушки, у которых тоже есть несколько лишних килограммов, ведут активную сексуальную жизнь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на мужское либидо влияет лишний вес. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/lady/sex/pochemu-muzhchinyi-v-vese-chasche-zanimayutsya-seksom-opublikovana-statistika.htm
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