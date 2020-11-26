Ученые объяснили, почему мужчины в весе чаще занимаются сексом

Специалисты из Университета Чепмана заявили о том, что мужчины в весе значительно чаще занимаются сексом, нежели это делают худые. Они опубликовали соответствующую статистику, которая, на первый взгляд, может казаться многим не совсем логичной.

Почему мужчины в весе чаще занимаются сексом. Фото: unsplash

Так, ученые провели опрос, в котором приняло участие около 60 тысяч добровольцев. Выяснилось, что полные мужчины имеют в среднем 8 партнеров, тогда как худые – 6.

Доктор психологии Дэвид Фредерик объяснил в чем тут дело. Оказывается, что для многих женщин полный и большой мужчина является символом надежности и защиты. Рядом с таким мужчиной женщина чувствует себя в безопасности, потому что он соответствует ее идеальному образу.

Но стоит также отметить, что в эксперименте не принимали участие мужчины с сильной степенью ожирения. Это касается только мужчин, индекс массы тела которых лишь на несколько позиций превышает норму.

Ученые подытожили, что большинство женщин привлекают мужчины, у которых есть небольшой животик. Доктор Фредерик назвал такой тип телосложения "конституцией папочки". Они добавили, что девушки, у которых тоже есть несколько лишних килограммов, ведут активную сексуальную жизнь.

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