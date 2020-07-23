Как правильно выбрать цветы для своей избранницы: несколько полезных советов

Мужчины дарят женщинам цветы. Некоторым это кажется просто формальностью. Кто-то же получает настоящее удовольствие, радуя свою возлюбленную прекрасным букетом. Во всех случаях, перед многими стоит вопрос - а какие же цветы следует дарить? Сегодня мы попробуем ответить тебе на этот вопрос, отталкиваясь от цвета женских волос. Поможет нам в этом портал mport.

Блондинкам – в цвете

Эксперты почти в один голос говорят, что легче всего подобрать букет цветов блондинкам. Белокурой красавице практически все равно, какими цветами ты собираешься ее порадовать. Для нее самым главным будет цвет. Лучше всего подойдет что-нибудь светло-желтое, белое или бледно-розовое.

Брюнеткам – под фото

С брюнетками все немного сложнее. Они любят подчеркивать свою жгучую красоту с помощью ярких орхидей, гвоздик, гладиолусов и, конечно же, ярко-красных роз. Если тебе не удалось найти именно эти цветы, то все равно купи что-нибудь красное. На фото брюнетка с красными цветами выглядит намного эффективнее

Остальным – с зеленью

Рыжеволосой львице, скорее всего понравятся темные или фиолетовые орхидеи, гиацинты и темные розы. Если есть возможность, попроси добавить в букет немного зелени – так он станет более универсальным и понравится даже самой требовательной шатенке.

Надеемся, эти советы помогут тебе принести больше романтики в отношения с твоей избранницей. Также издание "Комментарии" расскажет, какие ужасные ошибки совершают женщины в отношениях.

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