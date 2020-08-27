Как понять, что мужчина вас по-настоящему любит

Женщине, порой, бывает сложно понять, как мужчина к ней относиться и присутствует ли в их отношениях настоящая любовь. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram дал подсказку представительницам прекрасного пола и рассказал, как ведет себя мужчина, который влюблен.

Мужчина заявляет на вас свои права

Если мужчина любит женщину, он заявит на нее свои права, пока этого не сделал кто-то еще. В первую очередь он познакомит ее со своими друзьями и родными, официально представив, как свою девушку. Такой поступок показывает, что мужчина настроен на длительные и серьезные отношения.

Вы фигурируете в его личных планах и обсуждаете их вместе

Если мужчина испытывает настоящие чувства по отношению к своей девушке, то он будет мечтать с ней о будущем и строить планы, например, на отпуск. Также он будет интересоваться и учитывать ее мнение во многих вопросах.

Мужчина обеспечивает

Мужчина, любящий женщину, не скупиться тратить на нее деньги и свое время. Он готов выполнить любой каприз, только для того, чтобы увидеть счастье и радость в ее глазах.

Мужчина защищает

Никогда мужчина не даст в обиду свою любимую женщину, а сделает все возможное, чтобы оградить ее от психологического насилия. Но бывают случаи, когда мужчина должен защитить любимую и от себя: от своего гнева и нерешительности.





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