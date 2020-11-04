Как перестать спорить со второй половинкой

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Наш гнев часто исходит из более глубоких травм. Когда вы обнаружите, что не можете просто взять и отпустить ситуацию, подумайте, почему вам так больно из-за случившегося. Потратив время на то, чтобы прояснить свои чувства, вам будет легче откровенничать со своим партнером, а вашему партнеру будет легче понять, что делать, чтобы вас утешить.

Когда что-то идет не так, наш мозг имеет способ перейти к худшему из возможных сценариев. Мы начинаем составлять список проблем, которые у нас были в прошлом, и гипотетических результатов на будущее. Возьмите паузу и глубоко подышите, чтобы восстановите контроль над своими мыслями. Прежде чем разговаривать с партнером, постарайтесь объективно взглянуть на ситуацию.

Вместо того чтобы ждать, пока ваш партнер попросит прощения, забудьте про эгоизм и признайте свою роль в ситуации. Даже если вы думаете, что именно партер несет основную ответственность за проблему, шаг навстречу друг другу поможет избежать обострения конфликта и упростить неприятный разговор.

Общение имеет ключевое значение, но это не значит, что каждый конфликт разрешится сам собой после одного разговора. Имейте терпение и помните, что взаимная коммуникация стоит потраченного времени, так как предотвратит превращение вашей проблемы в повторяющуюся.

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