Как перестать спорить со второй половинкой

Язык
BTC/USD
13860.50
ETH/USD
384.38
LTC/USD
52.96
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Седлецкая Татьяна
Фото: velmesov.ru
Наш гнев часто исходит из более глубоких травм. Когда вы
обнаружите, что не можете просто взять и отпустить ситуацию, подумайте, почему
вам так больно из-за случившегося. Потратив время на то, чтобы прояснить свои
чувства, вам будет легче откровенничать со своим партнером, а вашему партнеру
будет легче понять, что делать, чтобы вас утешить.
Когда что-то идет не так, наш мозг имеет способ перейти к
худшему из возможных сценариев. Мы начинаем составлять список проблем, которые
у нас были в прошлом, и гипотетических результатов на будущее. Возьмите паузу и
глубоко подышите, чтобы восстановите контроль над своими мыслями. Прежде чем
разговаривать с партнером, постарайтесь объективно взглянуть на ситуацию.
Вместо того чтобы ждать, пока ваш партнер попросит
прощения, забудьте про эгоизм и признайте свою роль в ситуации. Даже если вы
думаете, что именно партер несет основную ответственность за проблему, шаг
навстречу друг другу поможет избежать обострения конфликта и упростить неприятный
разговор.
Общение имеет ключевое значение, но это не значит, что
каждый конфликт разрешится сам собой после одного разговора. Имейте терпение и
помните, что взаимная коммуникация стоит потраченного времени, так как предотвратит
превращение вашей проблемы в повторяющуюся.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости