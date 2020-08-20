Измена является одной из самых серьезных причин для разрыва отношений. И многие женщины бояться предательства со стороны мужа, поэтому пытаются контролировать его каждый шаг. Но такое поведение лишь усугубляет ситуацию и может привести к обратному эффекту. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram рассказал, как перестать подозревать мужа в измене, чтобы сохранить брак.

Специалист отметил, что чаще всего девушки мучаются от ревности по одной из следующих причин:

— низкая самооценка и неуверенность в себе;

— психологическая и финансовая зависимость от мужчины;

— полное погружение в семью, жизнь интересами супруга в ущерб своим собственным желаниям.

Но маниакальная слежка за мужем и постоянные подозрения изматывают и могут существенно подорвать здоровье. Помимо этого, недоверие серьезно влияет на отношения с мужем, ведь ему постоянно приходиться оправдываться за то, что он не сделал.

Чтобы перестать ревновать супруга по любому поводу, женщине необходимо переключить свое внимание, например, на работу или любимое хобби. Стоит разнообразить свою жизнь, чтобы времени на накрутку ненужных мыслей просто не хватало.

Также стоит научиться любить и принимать себя. А для этого, попробуйте изменить имидж, поменять стиль одежды, заняться спортом или танцами, чтобы привести тело в форму. Важно нравится своему мужчине и быть уверенной в себе, тогда различные подозрения в измене сами пропадут.

Помимо этого, не забывайте проявлять свою заботу, понимание и любовь. Если вы очень боитесь предательства, тогда справиться с тревожными мыслями вам поможет аутотренинг или медитация.

Стоит помнить, что отношения - это совместный труд. И приложите максимум усилий, чтобы построить радужное будущее с любимым человеком. Прогоняйте прочь мысли об изменах, ведь доверие - важная составляющая любых отношений.





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