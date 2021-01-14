Как не нужно привлекать мужчину: три опасных трюка

Порой женщины, чтобы привлечь внимание мужчин, используют "запрещенные" трюки, которые действуют в противоположном направлении и могут лишь испортить отношения. Психологи рассказали, как не стоит привлекать внимание мужчины.

как не нужно привлекать мужчину (фото из открытых источников)

Не прикидывайтесь дурочкой

Если вы хотите нормальных и серьезных отношений, то ведите себя соответственно, не прикидываясь, что вы чего-то не понимаете или о чем-то забыли. Во-первых, странно, когда мужчину привлекают не особо умные девушки, да и зачем унижать себя, чтобы кому-то понравиться? А во-вторых, подумайте, что ваши отношения только начались, а у них уже все наигранно и не по-настоящему.

Не ложитесь с ним в постель, если не готовы к этому

Любые романтические отношения рано или поздно приводят к сексу и это вполне естественно и нормально, но только в том случае, если к этому готовы оба партнера. Если девушке кажется, что ее избранник начал к ней терять интерес, то не нужно жертвовать своим телом и эмоциональным состоянием, чтобы его удержать. Это не решит проблему.

Принимать жизненно важные решения

Конечно, любовь с первого взгляда, жгучая и искренняя, как в романах, существует, но, к сожалению, встречается крайне редко. Поэтому после пары свиданий растворяться в жизни партнера может быть, по крайней мере, опасным. Бросать все и мчаться за ним на край света, расставаться с друзьями, которые ему не по нраву, или рвать отношения с семьей, выступающей против вашего союза вы всегда успеете. Не торопитесь принимать решения, о которых вы можете пожалеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие женские привычки очаровывают мужчин.

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