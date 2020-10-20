Как начать новую жизнь после тяжелого расставания

В большинстве случаев, расставание — это боль, депрессия, психологическая травма, которая серьезно "подрывает" здоровье человека. Многие люди после завершения отношений закрываются в себе и у них развиваются какие-то комплексы. Практикующий психолог Ольга Иванова рассказала, как не опускать руки и начать новую жизнь после расставания. Об этом сообщает издание "Единственная"

Примите свои эмоции

Грустить после расставания с любимым человеком — это нормально. Не стоит держать эмоции в себе и делать вид, что ничего не случилось. Просто нужно пережить этот период, возможно, вам помогут встречи с психологом или просто разговоры по душам с подругами или родными. Можно использовать и другие психологические приемы, которые помогут вам отпустить человека, например, те же письма, которые после написания стоит порвать на мелкие кусочки.

Новые условия жизни

После расставания у человека часто возникает депрессия, ведь меняется привычный уклад его жизни: жилищные условия, круг общения и т.д. Поэтому, важно позаботиться о своем физическом и психологическом здоровье. Попробуйте поменять обстановку, исследуйте новые места и пробуйте новые виды деятельности. Организуйте себе досуг, отдых, прогулки на природе, хобби, групповые занятия.

Внутренние и внешние опоры

Используйте это время, чтобы разобраться в себе. Вспомните, что помогало вам раньше преодолевать кризисы в жизни? На какие свои качества, способности, опыт вы можете опираться? Не бойтесь просить поддержки у родных и друзей, они помогут пережить этот тяжелый для вас период.

Перезагрузка установок

В первую очередь, не стоит отказываться от новых отношений, нельзя говорить себе, что вы больше никого не встретите и не полюбите. Делайте правильные психологические установки, которые будут вас вдохновлять. Учитесь на ошибках и двигайтесь дальше к своему счастью!

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