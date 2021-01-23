Как держать себя в руках в отношениях с любимым: несколько советов женщинам

У каждой женщины бывают тяжелые дни, когда своего мужа хочется буквально размазать по стене. Он может быть даже не виноват в той проблеме, с которой вы столкнулись. Но раз он рядом, та еще и пробует заговорить с вами, то иногда прямо хочется выплеснуть на него все эмоции. Что ж, мы вас понимаем, но даже если мужчина не виноват, это не повод портить отношения. Сегодня мы расскажем вам, как действовать.

Как не срываться на своем мужчине

Не драматизируйте

Не стоит устраивать любимому допрос с пристрастием только лишь за то, что он вовремя вам не позвонил или не ответил на вызов. Вечер, проведенный с друзьями за просмотром футбольного матча вместо похода с вами в кино также не повод для конфликта и череды обид.

Не выплескивайте на мужа свой гнев

Иногда мы все бываем на грани нервного срыва: проблемы на работе, усталость и сломанная машина могут сильно потрепать нервы. Но все это не повод выплескивать весь свой гнев на мужа. Если вас переполняют негативные эмоции, можете поделиться ими с мужем, и он обязательно вас поддержит.

Считайте до десяти

Любой стресс включает в человеке один из двух инстинктов: нападать или убегать. Именно поэтому женщины при конфликте и накале эмоций либо начинают кричать на мужчину, либо громко хлопать дверями и обижаться. Но толку от этого не будет. Сперва выдохните и сосчитайте до десяти, а уж потом принимайте решение, что делать.

Анализируйте ваши действия и намерения

Задайте себе вопрос, почему вы кричите на мужа? Крик не поможет вам быть услышанной. Вместо повышения голоса попробуйте искать компромиссные решения, которые устроят вас обоих.

Не гневаться без причины на своего мужа — это большое искусство. Но поверте, если вы его освоите, награда превзойдет все ожидания, он до последнего будет предан вам. Также издание "Комментарии" расскажет, как пережить сложные жизненные ситуации.

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