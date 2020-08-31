Счастье и успех никогда не длятся вечно, на смену им приходит грусть и неуверенность в завтрашнем дне. О том, как справиться с жизненными трудностями, рассказывает семейный психолог Наталия Гаевская. Об этом пишет издание tsn.

Когда в нашей жизни появляется та или иная проблема, то очень важно понять, что ответственность за нее полностью на нас. Специалист говорит о том, что возникновение трудностей дается для того, чтобы их преодолеть, чтобы принять тот факт, что человеческая сила и целеустремленность гораздо сильнее любых жизненных неурядиц.

Как пережить сложные жизненные ситуации: отвечает психолог. Фото: unsplash.

Самый главный этап – принять реальность такой, какая она есть, не раздувая из мухи слона. Если человек способен трезво оценивать ситуацию, то это избавляет от множества ненужных стрессов и переживаний. И позволяет сосредоточиться на решении проблемы, приложив максимум усилий.

После первого этапа наступает второй – не бояться попросить о помощи. Это вовсе не будет казаться признаком слабости, наоборот. То, что человек не боится рассказать о своих переживаниях, говорит о большой внутренней силе. К тому же, просьбы направляют в нашу жизнь именно тех людей, в которых мы нуждаемся сейчас.

Вы приняли то, что проблема есть и попросили о помощи. Дальше дело за малым – научиться видеть возможности. Неожиданная встреча, книга, которая случайно попала вам под руку, разговор, который помог разъяснить многие вещи – это ничто иное как возможности.

И самое важное: быть благодарным за все, что происходит. Этот прием позволит оставаться на нужной волне и укрепить веру в собственные силы.





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