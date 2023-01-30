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Главные роковые ошибки, которые оттолкнут от вас партнера в постели

Три роковые ошибки, которые в постеле лучше не допускать

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

К занятию сексом многие подходят, не задумываясь о том, что небольшие ошибки, которых можно было бы избежать, способны нарушить всю идиллию пикантных отношений. Следует омнить о важных тонкостях, без учета которых вы можете стать для кого-то кошмарным воспоминанием и возглавите рейтинг в списке: "Мой худший интимный опыт". Как передает издание "Комментарии", о главных ошибках в постели пишет канал Сексология в Telegram +.

Главные роковые ошибки, которые оттолкнут от вас партнера в постели

Ошибки в постели. Фото: freepik

Первое, что категорически не стоит делать – это смотреть на часы. Даже, если вы действительно сильно куда-то торопитесь не нужно показывать партнеру это. В противном случае, первая мысль, которая посетит партнера будет касаться того, что вам некомфортно и вы уже ждёте с нетерпением, когда закончится процесс, чтобы побыстрее оказаться подальше друг от друга. Поэтому, если вы даже спешите, то постарайтесь по-другому как-то намекнуть партнеру на это и лучше сделать это перед самим процессом.

Второе, что не нужно делать в постели – это говорить о чем-то, кроме интима. Даже, если вас посетила какая-то мысль или вы вспомнили тему, которую хотели обсудить с любимым человеком – не нужно об этом говорить именно сейчас. Если вы начнете об этом говорить – этим покажете, что вам скучно и ласки, поцелуи уже вас не интересуют. И вообще разговоры о проблемах, работе, когда вы заняты друг другом, не лучший вариант.

Третья ошибка, которую допускают многие пары – отсутствие гигиены перед оральными ласками. Эта ошибка способна испортить любую идиллию. Даже, если потребность отойти в ванную комнату может испортить момент, лучше все же сделать паузу, чем безнадежно все испортить. 

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Источник: https://t.me/c/1826512705/185
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