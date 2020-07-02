Где встретить достойного мужчину: советы психолога

Каждая женщина мечтает встретить достойного мужчину, с которым можно построить крепкие и длительные отношения. Но очень часто представительницы прекрасного пола не знают, в каких местах можно познакомиться со своим идеалом. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram решил дать женщинам небольшую подсказку.

Бизнес-сообщества, клубы, тренинги, выставки

Эксперт утверждает, что сильные, активные и успешные альфа-самцы собираются в местах "кормежки" и попасть в эти места довольно сложно, потому что зачастую они закрытые. Поэтому, женщинам за вход придется заплатить кругленька сумму.

Круг общих друзей

По статистике от 20 до 30% супружеских пар встретились в кругу общих друзей. Преимущества очевидны — это просто, о кандидате можно узнать у тех, кто его знает дольше и лучше, атмосфера располагает к быстрому эмоциональному сближению. Минусов тоже достаточно: какой круг друзей, такие и кандидаты (вряд ли на вечеринку дальнобойщиков придет руководитель юридического бюро).

Работа

Этот вариант идентичен предыдущему: по статистике 25% пар вместе работают или работали. Недостатки и преимущества те же, за исключением еще одного: если вы закрутили служебный роман, и он закончился неудачно, вам, скорее всего, придется менять место работы.

Сайт знакомств

По последним данным, через интернет познакомилось более 40% пар и эта цифра продолжает расти. Оказывается, что такие отношения получаются намного крепче, потому что люди отбирают друг друга более осознано, обращая внимание на общие интересы, взгляды и ценности. Однако, на сайтах знакомств можно встретить много фейковых страниц, так что нужно быть аккуратнее.





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