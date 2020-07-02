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Главные признаки того, что девушка не хочет серьезных отношений

Если заметил хотя бы один из указанных признаков, задумайся, стоит ли игра свечь

сегодня, 15:49
Автор:

Павел Зинченко
Главные признаки того, что девушка не хочет серьезных отношений

Иногда мужчины нарадоваться не могут на свои прекрасные отношения с великолепной девушкой. Всегда хотят быть рядом, строят планы, мечтают о будущем. Но стоит ненадолго остановиться и задать себе вопрос - а настроена ли девушка на ту же волну? Или для нее эти отношения всего лишь способ скрасить скучные будни? Сегодня портал mport поделиться несколькими интересными признаками того, что твоя избранница не настроена на серьезные отношения.

Она не поднимает важные темы

Она не заводит разговоров. Просто интересно проводит время с тобой. Ее не волнует, на кого ты засматриваешься и ее совершенно не интересует, как ты проводишь время без нее. 

Рассказывает о поисках самой себя

Обычно тема про поиск самой себя сопровождается просьбой дать ей больше свободы и времени все обдумать. Если у женщины правильно расставлены приоритеты, то обдумывать нечего. Кроме того, если оба партнера стремятся к серьезным отношениям, то подобные раздумья они осуществляют вместе.

Не на первом месте

Ты думаешь над вашим совместным будущим. Но в том то и дело, что только тебя это и волнует. А она тебя постоянно “обламывает“. Так происходит потому, что в списке приоритетов ты у нее на любом месте, но не на первом.

Знакомство с друзьями и родителями

Его просто не будет. Девушка не хочет напрягаться и называть тебя своим парнем, рисковать своей репутацией перед близкими людьми, если она не желает долго продолжать эти отношения.

Беги, не оглядываясь, если заметил хотя бы часть этих признаков. Также издание "Комментарии" расскажет, как спасти отношения, которые превратились в рутину.


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