Этот поступок медленно убивает любовь: психологи предупреждают - именно он чаще всего толкает к изменам

Один жест, одна фраза – и вы запускаете «мину замедленного действия» в собственных отношениях.

7 января 2026, 20:34
Автор:
avatar

Проніна Анна

Многие люди искренне считают, что их отношения разрушаются из-за измены, усталости или "не того человека рядом". Однако психологи отмечают: очень часто катастрофа начинается с мелкого, на первый взгляд, поступка , который повторяется снова и снова. Речь идет о публичной критике партнера — поведении, которое многие считают нормальным или даже "воспитательным".

Этот поступок медленно убивает любовь: психологи предупреждают - именно он чаще всего толкает к изменам

Публичная критика кажется мелочью, но ее последствия разрушают отношения, самооценку и доверие

На самом же деле, это одна из самых опасных стратегий в отношениях. Критика редко меняет человека к лучшему. Напротив, она разрушает близость, подавляет самооценку и убивает желание быть рядом . Спросите себя честно: хотели бы вы меняться, если бы вам постоянно транслировали послание: "Ты недостаточно хорош, я хочу тебя переделать" ?

Психологи отмечают: человек не может "поправиться" рядом с тем, кто делает его эмоционально больным . В большинстве случаев критика используется не для поддержки, а для наказания, унижения или установления власти. И так, в краткосрочной перспективе это может "поставить партнера на место". Но в долгом — гарантированно уничтожит отношения .

Особенно опасна публичная критика — в присутствии друзей, коллег, родственников или знакомых. В этот момент вы не просто раните партнера. Вы подаете сигнал окружающему , что с этим человеком можно обращаться пренебрежительно. Последствия выходят за пределы семьи: проблемы на работе, обесценивание среди друзей, шепот за спиной, саботаж и потеря авторитета.

Хуже всего то, что большинство людей не показывают, насколько им больно . Внешне они могут молчать, шутить или делать вид, что ничего страшного. Но внутри формируется глубокая эмоциональная трещина. И если это психологически здоровый человек, он начнет удаляться , искать пространство, где его уважают и ценят.

Именно в этот момент в жизни часто появляется кто-то другой – тот, для кого этот человек становится героем, а не объектом критики . И тогда предательство перестает быть причиной разрыва — оно становится его следствием.

Психологи отмечают: если вы хотите перемен в отношениях — критика не работает . Работают диалог, поддержка и уважение. А публичное унижение – это прямой путь к эмоциональному отчуждению и потере доверия.

