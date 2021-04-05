Это важно: пять вещей, о которых стоит говорить парню

Если хотите построить крепкие и доверительные отношения, то со своим парнем нужно быть откровенной. Не стоит держать в себе свои чувства или замалчивать о своих желаниях и потребностях. Эксперты назвали пять вещей, о которых стоит говорить своему партнеру.

О каких вещах девушка должна говорить парню / Фото: Getty Images/iStockphoto

Что вы скучаете по нему

Если вы успели соскучиться по возлюбленному, хоть вы только-только расстались, то почему бы ему не написать об этом. Мужчины, как и женщины, нуждаются во внимании, теплоте, а в таком проявлении ваша любовь будет мотивировать его на ответное проявление нежности.

Что вы ревнуете (только без обвинений в измене)

В каждых отношениях есть ревность, только проявляется она в разной степени. Если кто-то из окружения вашего партнера (его коллега, старая знакомая) заставляет вас испытывать дискомфорт, то дайте ему об этом знать. Если же парень говорит, что вам не о чем беспокоиться, верьте ему — чрезмерная подозрительность еще никого не сделала счастливым.

Что вам нужно личное пространство

Вы видитесь едва ли не каждый день и созваниваетесь чаще, чем с лучшей подругой — казалось бы, на что тут жаловаться? Тем не менее вы можете почувствовать некоторое давление, и желание побыть наедине с собой — это абсолютно нормально. Так же нормально и сказать ему об этом.

Что вы нуждаетесь во внимании

Если вам не хватает нежности, внимания и любви, то помните, что мужчины не обладают телепатическими способностями и им нужно открыто говорить обо всем.

Что он — не весь ваш мир

Дайте знать своему партнеру, что ваш мир не вращается вокруг него, что до встречи с ним вы жили полноценной жизнью, в которой есть друзья, увлечения и саморазвитие. И что вы не хотите отказываться от этого.

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