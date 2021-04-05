logo
Русский Українська

BTC/USD

59744.20

ETH/USD

2130.38

LTC/USD

213.24

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения Это важно: пять вещей, о которых стоит говорить парню
commentss НОВОСТИ Все новости

Это важно: пять вещей, о которых стоит говорить парню

Эксперты рассказали, о чем девушка не должна молчать в отношениях

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите построить крепкие и доверительные отношения, то со своим парнем нужно быть откровенной. Не стоит держать в себе свои чувства или замалчивать о своих желаниях и потребностях. Эксперты назвали пять вещей, о которых стоит говорить своему партнеру.

Это важно: пять вещей, о которых стоит говорить парню

О каких вещах девушка должна говорить парню / Фото: Getty Images/iStockphoto

Что вы скучаете по нему

Если вы успели соскучиться по возлюбленному, хоть вы только-только расстались, то почему бы ему не написать об этом. Мужчины, как и женщины, нуждаются во внимании, теплоте, а в таком проявлении ваша любовь будет мотивировать его на ответное проявление нежности. 

Что вы ревнуете (только без обвинений в измене)

В каждых отношениях есть ревность, только проявляется она в разной степени. Если кто-то из окружения вашего партнера (его коллега, старая знакомая) заставляет вас испытывать дискомфорт, то дайте ему об этом знать. Если же парень говорит, что вам не о чем беспокоиться, верьте ему — чрезмерная подозрительность еще никого не сделала счастливым.

Что вам нужно личное пространство

Вы видитесь едва ли не каждый день и созваниваетесь чаще, чем с лучшей подругой — казалось бы, на что тут жаловаться? Тем не менее вы можете почувствовать некоторое давление, и желание побыть наедине с собой — это абсолютно нормально. Так же нормально и сказать ему об этом.

Что вы нуждаетесь во внимании

Если вам не хватает нежности, внимания и любви, то помните, что мужчины не обладают телепатическими способностями и им нужно открыто говорить обо всем. 

Что он — не весь ваш мир

Дайте знать своему партнеру, что ваш мир не вращается вокруг него, что до встречи с ним вы жили полноценной жизнью, в которой есть друзья, увлечения и саморазвитие. И что вы не хотите отказываться от этого. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что партнер не счастлив в отношениях.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cosmo.com.ua/ne-nado-stesnyatsya-5-veshchey-o-kotorih-stoit-govorit-boyfrendu/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ