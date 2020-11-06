Это не вписывается ни в какие рамки: японцы создали странный гаджет для одиноких мужчин

Инженеры из Университета Гифу, Япония, создали робото-руку Osampo Kanojo, которая на ощупь, как настоящая ладонь, пахнет женским шампунем, а также умеет сжимать пальцы и даже потеет для более реалистичных ощущений.



Японцы представили странный гаджет для мужчин

Команда исследователей придумала роботизированную руку, которая создана из мягкого и податливого гелевого материала и якобы идеально воссоздает ощущение кожи человека. Оживленные пальцы обнаруживают давление и сжимаются крепче, когда, в свою очередь, сжимают их. Кроме того, в руке присутствует система обогрева, чтобы передавалось тепло, подобное теплу человеческого тела.

Не забыли исследователи и о синдроме "потных рук". Роботизированная рука "потеет" через поры, выпуская влагу из влажного куска ткани внутри.

Роботизированная рука располагается перпендикулярно руке пользователя. Поскольку идти рука об руку с кем-то часто бывает не комфортно из-за проблем с ритмом, рука робота движется вперед и назад по рельсам, чтобы создать это ощущение.

Также прилагаемое приложение для смартфона воспроизводит звуки, будто кто-то действительно движется рядом с пользователем, а также звуки его шагов и шелест одежды.

Поскольку робот имитирует женскую руку, искусственной коже был придан аромат цветочного шампуня. Аналогичного гаджета с мужской рукой пока не существует.





Как сообщало издание "Комментарии", летающие роботы начнут исследовать неприступные горные районы.

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