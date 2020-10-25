Два правила, которые изменят вашу личную жизнь навсегда

Каждый человек хочет создать длительные и серьезные отношения, которые будут приносить радость и комфорт. Но не у всех получается это сделать. А все из-за того, что мы тратим очень много времени на ненужных людей, с которыми отношения никак не клеятся. Какие правила помогут этого избежать?

Как сообщается в группе "Твоя психология" в социальной сети Instagram, мужчины и женщины для создания гармоничных отношений должны придерживаться двух правил.

Правило №1. В отношениях должно быть легко

Из самого начала, при общении с человеком вы должны чувствовать легкость. Не надо ни под кого подстраиваться и ни за кем бегать. Сделав это один раз, вы будете делать это каждый день, а в ответ видеть только капризное поведение. Если отношения сразу не заладились, не "загорелись", тогда зачем тратить время друг на друга? Сложные отношения годятся только для тех, кому скучно, и у кого много свободного времени. Всем остальным эти страдания только портят нервы.

Правило №2. Отношения должны приносить радость

Это утверждение не нуждается в доказательствах. Как только отношения перестали приносить радость — стоит их прекратить. Не привыкайте к разборкам, слезам и битью посуды. Оставьте долгие разговоры, упреки, взаимные обвинения. Со временем, обиды будут накапливаться, а радость, гармония и удовольствие от разговоров и совместного времяпровождения — улетучиваться.

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