Как наладить здоровые отношения с партнером

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Забота о себе

Чтобы стать хорошим партнером в отношениях, нужно убедиться, что удовлетворяются ваши основные потребности, такие как здоровая пища, физические нагрузки и полноценный сон. Еще один аспект заботы о себе — делать то, что приносит вам удовлетворение и дарит счастье, например обед с друзьями или чтение книги. И если вы чувствуете себя подавленной, важно взять тайм-аут вместо того, чтобы сказать партнеру слова, о которых можете пожалеть позже.

Касайтесь друг друга чаще

Психологи утверждают, что прикосновение друг к другу означает: "Мы в одной команде". Прикосновение помогает парам поддерживать связь и смягчает удар от неизбежных ежедневных раздражений в семейной жизни. Касайтесь супруга за пределами спальни – это поможет снизить стресс и наладит между вами связь.

Найдите время для свиданий

Психологи подчеркивают важность проведения времени наедине со своим партнером, особенно если вы являетесь родителем или у вас загруженный рабочий график.

Ваш партнер — это не вы

Когда вы расстроены какой-либо проблемой, попробуйте сказать: "Я расстроена из-за того, что ты сделал. Можешь помочь мне понять, что с тобой происходит?" Если вы подходите к выходу из ситуации с любопытством, а не осуждением, вы принимаете иной способ восприятия мира вашим супругом. Это уменьшит конфликты и приведет к гармоничным отношениям.

Несогласие = возможность

Помните, что пары, состоящие в крепких доверительных отношениях, рассматривают разногласия как возможность понять внутренний мир своего партнера, а не борьбу, которую необходимо "выиграть".

Просите, а не обвиняйте

Если для вас что-то является действительно важным, попросите об этом. Вы можете не согласиться, но когда мы не просим того, чего хотим, наша потребность в конечном итоге выходит наружу, обычно в форме жалобы или обвинения.

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