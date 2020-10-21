Как наладить здоровые отношения с партнером

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Седлецкая Татьяна
Фото: womanless.ru
Забота о себе
Чтобы стать хорошим партнером в отношениях, нужно убедиться, что удовлетворяются
ваши основные потребности, такие как здоровая пища, физические нагрузки и полноценный
сон. Еще один аспект заботы о себе — делать то, что приносит вам удовлетворение
и дарит счастье, например обед с друзьями или чтение книги. И если вы
чувствуете себя подавленной, важно взять тайм-аут вместо того, чтобы сказать
партнеру слова, о которых можете пожалеть позже.
Касайтесь друг друга чаще
Психологи утверждают, что прикосновение друг к другу означает: "Мы в одной
команде". Прикосновение помогает парам поддерживать связь и смягчает удар от
неизбежных ежедневных раздражений в семейной жизни. Касайтесь супруга за
пределами спальни – это поможет снизить стресс и наладит между вами связь.
Найдите время для свиданий
Психологи подчеркивают важность проведения времени наедине со своим
партнером, особенно если вы являетесь родителем или у вас загруженный рабочий
график.
Ваш партнер — это не вы
Когда вы расстроены какой-либо проблемой, попробуйте сказать: "Я расстроена
из-за того, что ты сделал. Можешь помочь мне понять, что с тобой происходит?" Если
вы подходите к выходу из ситуации с любопытством, а не осуждением, вы
принимаете иной способ восприятия мира вашим супругом. Это уменьшит конфликты и
приведет к гармоничным отношениям.
Несогласие = возможность
Помните, что пары, состоящие в крепких доверительных отношениях,
рассматривают разногласия как возможность понять внутренний мир своего
партнера, а не борьбу, которую необходимо "выиграть".
Просите, а не обвиняйте
Если для вас что-то является действительно важным, попросите об этом. Вы
можете не согласиться, но когда мы не просим того, чего хотим, наша потребность
в конечном итоге выходит наружу, обычно в форме жалобы или обвинения.
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