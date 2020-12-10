Девушка потеряла память и дважды вышла замуж за одного мужчину

Молодая девушка из Канады из-за несчастного случая потеряла память, и забыла своего мужа, и что она замужем. Мужу девушки пришлось еще раз делать ей предложение, сообщает Unilad.После 9-ти месяцев после свадьбы на 23-летнюю Лауру упал столб, она повредила голову и потеряла память. Канадка даже не помнила, что у нее есть муж – Брэйден.

ФОТО: Из открытых источников

"Она даже не знала, кто я такой, и пугалась", – рассказал й Брэйден.

Первое время девушка пугалась парня и не хотела с ним жить, когда же они остались под одной крышей, ее муж начал заново ухаживать за ней, чтобы она снова в него влюбилась. Поначалу девушка не хотела, но внимание, забота парня растопило ее сердце. Потом Брэйден повторно сделал Лауре предложение.

"Мы оба знали, что должны пожениться", — рассказал парень.

Напомним, "Комментарии" писали, что часто в отношениях партнеры манипулируют, контролируют друг друга, проверяют переписки в телефоне, ограничивают общение с друзьями и т. д. Такие отношения сложно назвать здоровыми и после них люди начинают ценить свои личные границы, да и вообще начинают понимать, что у них есть эти границы.

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