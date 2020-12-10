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Главная Новости Досуг отношения Девушка потеряла память и дважды вышла замуж за одного мужчину
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Девушка потеряла память и дважды вышла замуж за одного мужчину

23-летняя Лаура из канадского города Саанич в результате несчастного случая потеряла память и забыла даже о том, что она замужем. Мужу девушки пришлось еще раз делать ей предложение

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Молодая девушка из Канады из-за несчастного случая потеряла  память, и забыла  своего мужа, и что  она замужем. Мужу девушки пришлось еще раз делать ей предложение, сообщает Unilad.После 9-ти месяцев после свадьбы на  23-летнюю Лауру  упал столб, она повредила  голову и потеряла  память. Канадка даже не помнила, что у нее есть муж – Брэйден.

Девушка потеряла память и дважды вышла замуж за одного мужчину

ФОТО: Из открытых источников

"Она даже не знала, кто я такой, и пугалась", – рассказал й Брэйден.

Первое время девушка пугалась парня и не хотела с ним жить, когда же  они  остались под одной  крышей,  ее муж начал  заново  ухаживать за  ней,  чтобы  она снова в  него влюбилась. Поначалу девушка не хотела, но внимание, забота парня  растопило ее сердце. Потом Брэйден повторно сделал Лауре предложение.

"Мы оба знали, что должны пожениться", — рассказал парень.

Напомним, "Комментарии" писали, что часто в отношениях партнеры манипулируют, контролируют друг друга, проверяют переписки в телефоне, ограничивают общение с друзьями и т. д. Такие отношения сложно назвать здоровыми и после них люди начинают ценить свои личные границы, да и вообще начинают понимать, что у них есть эти границы. 


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Источник: https://www.unilad.co.uk/life/woman-who-lost-memory-after-freak-accident-remarries-her-husband/
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