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Главная Новости Досуг отношения Десять признаков, указывающих на то, что любовь прошла
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Десять признаков, указывающих на то, что любовь прошла

Эти признаки говорят о том, что отношения пора заканчивать

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Десять признаков, указывающих на то, что любовь прошла

unsplash.com

Бывают ситуации, когда в отношениях наступает кризис и партнерам необходимо пересмотреть свое отношение друг к другу. На своей странице в Instagram семейный психолог Андрей Николаев рассказал, какие признаки указывают на то, что чувства угасли и пора расходиться. 
Специалист привел десять признаков, которые позволяют безошибочно определить – остались ли у вас чувства к партнеру или пора решится на перемены.
- Количество ссор увеличилось;
- Вы спите и ужинаете раздельно;
- Ваша сексуальная активность в паре угасла;
- Вас не интересуют профессиональные успехи партнера;
- Вам не хочется делать приятные вещи для мужчины, уделять вниманием;
- Участились ваши жалобы на партнера подругам и маме, вы все чаще отмечаете в нем негативные качества;
- Из ваших отношений ушла спонтанность и страсть;
- Времени наедине вы предпочтете общение с друзьями или родственниками;
- Начинаете подмечать раздражающие недостатки, которых раньше не замечали;
- Вы всеми силами избегаете интимных отношений;
Если вы заметили множество совпадений, тогда стоит серьезно поговорить со своим партнером, потому что такие отношения не приведут ни к чему хорошему.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ужасные ошибки совершают женщины в отношениях.


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