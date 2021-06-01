Что постоянно говорят друг другу счастливые пары

Слова любви и поддержки — верные спутники счастливых отношений. Психологи назвали несколько фраз, которые регулярно должны говорить друг другу влюбленные пары.

Отношения (фото из открытых источников)

Эксперты считают, что даже нехитрые фразы могут стать ключом к гармонии в отношениях. Чаще всего конфликты и недоразумения возникают из-за дисбаланса: партнеры осыпают друг друга упреками, умалчивают образы и вовсе перестают говорить друг другу слова любви и оказывать поддержку, пишет huffpost.

Спасибо. Это не только признак хорошего воспитания, в счастливых отношениях люди не воспринимают друг друга как должное, а наоборот, очень ценят. Поэтому они выражают благодарность партнеру.

Извини. Опять же, многие просят прощения друг у друга. Но чаще всего эти слова произносятся в надежде, что партнер скажет то же самое или для того, чтобы формально закончить ссору. Но люди, живущие в счастливых отношениях, извиняются абсолютно искренне и действительно прилагают усилия, чтобы загладить свою вину.

Как сообщали ранее в любых отношениях время от времени могут происходить конфликты и ссоры, но очень важно в этот момент следить за своими словами, чтобы ненароком не ранить любимого человека. Эксперты рассказали, какие фразы нельзя использовать, если не хотите разрушить отношения. Не стоит сомневаться в любви вашего партнера. Это его может очень задеть и ранить. Не нужно заставлять его что-то делать для вас, подвергая сомнению его чувства, даже если это было сказано в шутку.

Не сравнивайте своего любимого человека с другими людьми. Вы можете разрушить отношения, если постоянно будете говорить ему о том, что он не такой, как муж вашей подруги, например, или ваш отец, или лучший друг… Ни к чему хорошему такие сравнения не приведут. Сосредоточьтесь на том, что вам нравиться в этом человеке, а не наоборот.

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