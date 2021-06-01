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Что постоянно говорят друг другу счастливые пары

Чаще всего конфликты и недоразумения возникают из-за дисбаланса

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий

Слова любви и поддержки — верные спутники счастливых отношений. Психологи назвали несколько фраз, которые регулярно должны говорить друг другу влюбленные пары.

Что постоянно говорят друг другу счастливые пары

Отношения (фото из открытых источников)

Эксперты считают, что даже нехитрые фразы могут стать ключом к гармонии в отношениях. Чаще всего конфликты и недоразумения возникают из-за дисбаланса: партнеры осыпают друг друга упреками, умалчивают образы и вовсе перестают говорить друг другу слова любви и оказывать поддержку, пишет huffpost.

Спасибо. Это не только признак хорошего воспитания, в счастливых отношениях люди не воспринимают друг друга как должное, а наоборот, очень ценят. Поэтому они выражают благодарность партнеру.

Извини. Опять же, многие просят прощения друг у друга. Но чаще всего эти слова произносятся в надежде, что партнер скажет то же самое или для того, чтобы формально закончить ссору. Но люди, живущие в счастливых отношениях, извиняются абсолютно искренне и действительно прилагают усилия, чтобы загладить свою вину.

Как сообщали ранее в любых отношениях время от времени могут происходить конфликты и ссоры, но очень важно в этот момент следить за своими словами, чтобы ненароком не ранить любимого человека. Эксперты рассказали, какие фразы нельзя использовать, если не хотите разрушить отношения. Не стоит сомневаться в любви вашего партнера. Это его может очень задеть и ранить. Не нужно заставлять его что-то делать для вас, подвергая сомнению его чувства, даже если это было сказано в шутку. 

Не сравнивайте своего любимого человека с другими людьми. Вы можете разрушить отношения, если постоянно будете говорить ему о том, что он не такой, как муж вашей подруги, например, или ваш отец, или лучший друг… Ни к чему хорошему такие сравнения не приведут. Сосредоточьтесь на том, что вам нравиться в этом человеке, а не наоборот. 


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Источник: https://www.huffpost.com/entry/things-happiest-couples-do-for-each-other_n_5a501993e4b003133ec7db7e
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