Интересные факты о любви, подтвержденные наукой

Когда мы влюблены, мы испытываем множество эмоций и чувств, которые нас окрыляют, вдохновляют и приносят радость. Нам сложно объяснить свое поведение, ведь мы не до конца понимаем, что же происходит. Однако, это знают прагматичные ученые. Издание Cosmo рассказало, какие интересные факты о любви можно объяснить с помощью науки.

"Бабочки в животе"

Наверное, вы не раз слышали об этом чувстве или же испытывали его самостоятельно. Эксперты говорят, что "бабочки в животе" возникают из-за адреналина, который выделяется в организме, например, когда наш избранник находится рядом.

Любовь – это наркотик

Ученые считают, что любовь подобна наркотическим веществам, которые дарят эйфорию. Когда человек влюбляется у него в организме производятся химические вещества (окситоцин, адреналин, дофамин), которые окрыляют и делают нас счастливыми.

Любовь и шоколад тесно связаны

В шоколаде содержится вещество фенилэтиламин, которое часто называют "молекулой любви", поэтому у сладкоежек больше шансов влюбиться, чем у тех, кто придерживается здорового питания.

Когда видишь избранника, зрачки увеличиваются

Ученые доказали, что наши зрачки могут выдавать симпатию. Их размер может увеличиться в 4 раза, когда мы смотрим на человека, который нам нравится.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не надо спешить с признанием в любви.

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