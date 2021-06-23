Что делать, если партнер начал вас игнорировать

В любых отношениях бывают трудности, которые могут закончиться игнорированием. Это метод манипуляции или модель общения, на которую партнер может пойти из разных причин. Но как правильно действовать и нужно ли действовать вообще, когда тебя игнорируют?

что делать, если партнер вас игнорирует / фото: Getty Images

Психологи говорят, что игнорирование нельзя принимать за приемлемое поведение в отношениях, потому что это болезненно и неприятно. В первую очередь, в такой ситуации нужно подождать пока эмоции выровняться. Не стоит сразу выяснять отношения, лучше взять паузу и подумать о том, что стало причиной конфликта или разногласия и как это можно исправить.

Если вы не чувствуете себя виноватым в ситуации, тогда не стоит извиняться. Но если вы сказали что-то, что ранило вашего партнера и способствовало его "холодному" поведению, тогда нужно признать свои ошибки и извиниться за свое поведение.

Также психологи советуют обратить внимание на тип личности вашего партнера, он — интроверт или экстраверт? Дело в том, что интровертам нужно больше времени, чтобы пережить обиду или другие эмоции, а значит не нужно торопить человека и выяснять с ним отношения. Лучше скажите партнеру, что готовы будете поговорить с ним, когда он "остынет" и сам согласится обсудить конфликтную ситуацию.

Эксперты рекомендуют парам признать, что каждый из них был прав, а затем на некоторое время отделиться друг от друга, чтобы успокоиться. После этого влюбленные должны вернуться вместе в согласованное время, чтобы спокойно обсудить конфликт.

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