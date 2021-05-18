Четыре золотых правила здоровой жизни

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Ольга Чародий
В последнее
время вести здоровый образ жизни становится все более актуальным. Очевидно одно: состояние нашего
здоровья только в наших руках.
Бег полезен как утром, так и вечером (фото из открытых источников)
Любимая
работа. Есть множество вдохновляющих историй о том, как человек сразу меняет
свою жизнь: бросает работу, едет на другой конец света и становится абсолютно
счастливым. На такие поступки готовы далеко не все, и радикальные решения проблем
не всегда лучшие, пишет growfood. А вот любить то, что делаешь — действительно
важно.
Сон. 7-8
часов в сутки, это норма для взрослого человека, у детей свои нормы, в
зависимости от их возраста. При этом важно и качество сна: он должен быть
глубоким, желательно непрерывным.
Бег полезен
как утром, так и вечером, поэтому если утром у вас нет сил, желания или
времени, то не заставляйте себя. К тому же перед утренней пробежкой нужно дать
организму время проснуться, затем желательно позавтракать, подождать минут 40,
пока усвоится пища, и только потом заниматься физическими упражнениями.
Управление эмоциями. Для человека очень важно не только то, что она делает, но и то, что она чувствует. Все мы можем попадать в непростые ситуации, но стресс только ухудшает самочувствие, а не помогает решать проблемы. Психологи советуют не отчаиваться, а помнить о том, что мы сами управляем своей жизнью. Неудачи следует рассматривать как опыт, из которого надо извлечь полезные уроки.
Напомним, оценить общее состояние организма можно и самостоятельно, если не хотите обращаться к врачам. Эксперты назвали несколько тестов, которые можно выполнить дома и проверить, все ли хорошо у вас со здоровьем.
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