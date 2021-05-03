Четыре вещи, за которые никогда не стоит просить прощения

Часто мы просим прощения за чувство беспокойства о том, что другие подумают о нас, или потому что мы ставим их чувства выше своих потребностей. Но в нашей жизни есть множество ситуаций, где извинения не нужны.

Искренность помогает наладить отношения (фото из открытых источников)

Искренние извинения помогают наладить отношения, когда человек переживает из-за ошибок и хочет их исправить. Но не всегда то, за что мы просим извинения, можно назвать ошибками, пишет burninghut.

Мы привыкли испытывать смущение за свои слезы или смех. Хотя это вполне естественное проявление того, что у вас есть сердце, которое, возможно, больше, чем у владельцев неискренней улыбки. Вы можете чувствовать грусть, веселье, скуку, увлеченность, вы — живой человек. Зачем это скрывать?

Время является той единственной ценностью, которым действительно стоит дорожить. И было бы не очень разумно тратить этот драгоценный ресурс, руководствуясь мнением абсолютно посторонних для вас людей.

Вы не можете знать все на свете. Если кто-то утверждает обратное, он точно врет. Впрочем, требовать от вас экстраординарных знаний одновременно по аэродинамике и в вопросах промышленного выращивания укропа тоже никто не имеет права.

Напомним, компания Facebook извинилась за то, что перевела имя китайского президента Си Цзиньпина с бирманского на английский язык в непристойном виде на своей платформе. Исковерканный перевод случился на второй день государственного визита Си Цзиньпина в Мьянму. В субботу Си встретился с лидером Мьянмы Аунг Сан Су Чжи для укрепления двусторонних отношений. В бирманских сообщениях на Facebook об их встрече имя Си Цзиньпина на английском языке было переведено как "Мистер Шитхол" (Mr Shithole). Facebook исправил ошибку в заявлении в субботу, обвинив "техническую проблему" в неправильном переводе. "Мы исправили техническую проблему, которая приводила к некорректным переводам с бирманского на английский язык в Facebook. Этого не должно было случиться, и мы принимаем меры, чтобы это больше не повторилось", — сказал представитель Facebook Энди Стоун. Более подробно читайте в нашем материале.

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