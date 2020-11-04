Буря и напор: три самых наглых способа познакомиться с девушкой в баре

Хочешь познакомиться с девушкой в баре, но не знаешь, как к ней подкатить? Иногда в таком случае тебе поможет только наглость. Сегодня мы расскажем тебе, как следует действовать, если ты не намерен отсиживаться в стороне и хочешь познакомиться поближе з прекрасной незнакомкой.

Знакомимся с девушкой в баре

Действуй внезапно

Как только девушка, которая тебе приглянулась, отправиться к выходу — беги. За ней, естественно. Просто догони ее возле такси или маршрутки и на одном выдоху скажи: “Знаете, вот вы сейчас вышли… А я подумал, что больше никогда вас не увижу – и мне стало так грустно…“. Дальнейший текст – по ситуации. Кто знает, может вы даже уедете вместе. Но будь готов и к полному провалу.

Поиграть на нервах

На ее нервах, если что. Просто смотри на нее, не отводя взгляда. И так минуту за минутой, час за часом, пока она сама не подойдет, чтобы спросить, что тебе от нее надо. При таком раскладе у тебя будет железный аргумент − она сама подошла, если что. Правда, такой подход чреват тем, что она подумает, что ты ненормальный и поспешит уйти.

Чистой воды провокация

Вернее, не чистой воды, а коктейля, вина, шампанского, гранатового сока. Словом, чего угодно, но, желательно, поярче. Наглым образом, но вроде как случайно, опрокидываешь напиток на красивое платье избранницы, и тут же начинаешь просить о прощении, попутно рассыпая комплименты. Будь готов прямо завтра отправиться вместе на покупку нового платья для нее. За твой счет, естественно. Так что этот способ работает только у толстосумов.

Если у тебя достаточно смелости для таких приемов — тогда вперед. В конце концов, что ты теряешь? Самое страшное, что может произойти — она тебе откажет. Конечно, есть риск напороться на ее парня, которого ты сперва не заметишь, но на этот случай у нас также есть, что тебе посоветовать. Издание "Комментарии" расскажет тебе, как вырубить противника с одного удара.

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