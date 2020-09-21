Как вырубить противника с одного удара

Иногда ты можешь оказаться в неприятной ситуации, когда ты понимаешь, что отвертеться от драки уже не получится. Это может случится где угодно - а баре, на улице или даже на работе. Сегодня мы дадим тебе несколько советов, которые помогут научиться отправлять своего противника в нокаут при первом же ударе. Поможет нам в этом портал mport.

Мышцы

Большие бицепсы больше подойдут для того, чтобы нравиться девушкам, но в драке от них толку мало. Настоящие мышцы - те, которые приобрел благодаря изнурительным тренировкам на выносливость, а не упражнениям в качалке. Именно они развивают ту силу, которая позволяет отправить противника в нокаут.

Скорость

Скорость - один из главных факторов. Если ее комбинировать с выносливостью, тебе не будет равных. Ты сможешь дать отпор даже профессиональным бойцам. Увеличить скорость удара можно, отрабатывая его с гантелей в руке. Эти упражнения также увеличат и взрывную силу.

С ноги на ногу

Очень важно не только бить, но и уклонятся от ударов, которые несутся в вашу сторону. В этом вопросе главный помощник - техника "с ноги на ногу". Перемещай вес тела то на одну, то на другую конечности. Держи правую руку согнутой у подбородка, а левую вытянутой - чтобы держать противника на расстоянии, защищать голову, и внезапно нанести нокаутирующий хук.

Все эти советы хороши, но без регулярных тренировок ничего не будет. Именно поэтому издание "Комментарии" расскажет о тренировках по программе морских пехотинцев США.

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