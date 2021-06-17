Будет хуже: три неудачных способа спасти отношения

В семейной жизни бывают различные трудности и, если вы с партнером понимаете, что находитесь на грани развода, не прибегайте к следующим советам по спасению брака, потому что можете лишь усугубить ситуацию.

как не стоит спасать отношения (фото из открытых источников)

Способ первый: раз и навсегда выяснить отношения

Эксперты говорят, что никакого "раз и навсегда" не существует. Каждый серьезный разговор подразумевает высказывания претензий и обид с обеих сторон, а значит, выяснение превратится в скандал, который лишь усилит накал страстей, поэтому спокойный диалог вряд ли получится. Плюс ко всему, возможно проблемы в браке возникли как раз из-за плохой коммуникации между людьми.

Способ второй: заставить его ревновать

Прежде чем идти на свидание или флиртовать с другим мужчиной на глазах у мужа, подумайте, принесет ли это пользу вашим отношениям. Даже если ваш возлюбленный приревнует и решит сделать все, чтобы вас никому не отдать, проблемы в браке от этого не решатся. К ним, наоборот, прибавиться его претензия к вашей мнимой измене.

Способ третий: родить ребенка

Многие люди думают, что рождение ребенка помогает спасти брак, но это огромное заблуждение. Старые проблемы никуда не исчезнут, а с появлением малыша они будут лишь прибавляться, поскольку ребенок — большая ответственность, ему нужно внимание, любовь и поначалу вы с мужем можете даже еще больше отдалиться друг от друга. Неизвестно, к чему это в итоге приведет.

Напомним, что каждый человек, вступающий в брак, хочет, чтобы этот союз стал счастливым. Поэтому следует помнить, что на качество межличностных отношений часто влияют даже маленькие усилия и проявления заботы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели исследование, которое помогли им выяснить формулу счастливого и крепкого брака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!