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Будет хуже: три неудачных способа спасти отношения

Психологи назвали несколько способов, которые не помогут спасти отношения, которые находятся на грани развода

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий

В семейной жизни бывают различные трудности и, если вы с партнером понимаете, что находитесь на грани развода, не прибегайте к следующим советам по спасению брака, потому что можете лишь усугубить ситуацию. 

Будет хуже: три неудачных способа спасти отношения

как не стоит спасать отношения (фото из открытых источников)

Способ первый: раз и навсегда выяснить отношения

Эксперты говорят, что никакого "раз и навсегда" не существует. Каждый серьезный разговор подразумевает высказывания претензий и обид с обеих сторон, а значит, выяснение превратится в скандал, который лишь усилит накал страстей, поэтому спокойный диалог вряд ли получится. Плюс ко всему, возможно проблемы в браке возникли как раз из-за плохой коммуникации между людьми. 

Способ второй: заставить его ревновать

Прежде чем идти на свидание или флиртовать с другим мужчиной на глазах у мужа, подумайте, принесет ли это пользу вашим отношениям. Даже если ваш возлюбленный приревнует и решит сделать все, чтобы вас никому не отдать, проблемы в браке от этого не решатся. К ним, наоборот, прибавиться его претензия к вашей мнимой измене. 

Способ третий: родить ребенка

Многие люди думают, что рождение ребенка помогает спасти брак, но это огромное заблуждение. Старые проблемы никуда не исчезнут, а с появлением малыша они будут лишь прибавляться, поскольку ребенок — большая ответственность, ему нужно внимание, любовь и поначалу вы с мужем можете даже еще больше отдалиться друг от друга. Неизвестно, к чему это в итоге приведет. 

Напомним, что каждый человек, вступающий в брак, хочет, чтобы этот союз стал счастливым. Поэтому следует помнить, что на качество межличностных отношений часто влияют даже маленькие усилия и проявления заботы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели исследование, которое помогли им выяснить формулу счастливого и крепкого брака.  


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Источник: https://www.goodhouse.ru/family_and_children/psihologiya/budet-tolko-huzhe-5-neudachnyh-sposobov-spasti-otnosheniya/?from=main_middle
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