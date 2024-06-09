Американка раскритиковала русских мужчин: выйти за них замуж – это подписать себе смертный приговор

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Slava Kot
Автор популярного женского блога американка, по имени Сара, решила поделиться своим опытом и наблюдениями по поводу русских мужчин. По словам американки, ее опыт общения с русскими мужчинами оказался ужасающим, а женитьба на них — это то же, что "подписать себе смертный приговор".
Российские мужчины. Фото из открытых источников
В своей статье "Русские мужчины – больше никогда" Сара подытожила свой 4-летний опыт проживания в России и отношения с российскими мужчинами. Американка обратила внимание, что после женитьбы у мужчин происходят перемены. По ее словам, за своим внешним видом преимущественно следят молодые мужчины, а после 30 большинство пренебрегают своей внешностью и физическим состоянием, в частности не ходят в спортзалы, плохо одеваются, не используют духи и тому подобное.
Американка также обратила внимание на отношение к женщинам в российском обществе. Сара считает, что российские мужчины ведут себя как тираны, а права женщин ставятся на последнее место. По ее словам, мужчины воспринимают женщин только как домохозяек или обслугу, не имеющую права голоса в семье. В частности, Сара вспомнила русское выражение: "Мужчина – глава в семье".
Статья Сары вызвала оживленное обсуждение в комментариях ее блога, а большинство читателей согласилось с ее словами о русских мужчинах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово бегут в одну из стран Европы.
Также "Комментарии" писали о 7 вещах, которые делают все мужчины, однако не говорят об этом.
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