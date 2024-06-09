Американка раскритиковала русских мужчин: выйти за них замуж – это подписать себе смертный приговор

Автор популярного женского блога американка, по имени Сара, решила поделиться своим опытом и наблюдениями по поводу русских мужчин. По словам американки, ее опыт общения с русскими мужчинами оказался ужасающим, а женитьба на них — это то же, что "подписать себе смертный приговор".



Российские мужчины. Фото из открытых источников

В своей статье "Русские мужчины – больше никогда" Сара подытожила свой 4-летний опыт проживания в России и отношения с российскими мужчинами. Американка обратила внимание, что после женитьбы у мужчин происходят перемены. По ее словам, за своим внешним видом преимущественно следят молодые мужчины, а после 30 большинство пренебрегают своей внешностью и физическим состоянием, в частности не ходят в спортзалы, плохо одеваются, не используют духи и тому подобное.

"Выходя замуж за молодого россиянина, будьте готовы к тому, насколько он изменится после свадьбы. Россияне совсем не следят за своим внешним видом, разве мужчины в возрасте до тридцати", — пишет Сара.

Американка также обратила внимание на отношение к женщинам в российском обществе. Сара считает, что российские мужчины ведут себя как тираны, а права женщин ставятся на последнее место. По ее словам, мужчины воспринимают женщин только как домохозяек или обслугу, не имеющую права голоса в семье. В частности, Сара вспомнила русское выражение: "Мужчина – глава в семье".

"Такой открытый сексизм уже должен насторожить любую девушку. Создается впечатление будто российские мужчины — аналог главного героя мультфильма "Шрек": грубые, неотесанные, считающие себя выше женщины", — пишет американка.

Статья Сары вызвала оживленное обсуждение в комментариях ее блога, а большинство читателей согласилось с ее словами о русских мужчинах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово бегут в одну из стран Европы.

Также "Комментарии" писали о 7 вещах, которые делают все мужчины, однако не говорят об этом.