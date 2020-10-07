Зима близко: как приготовить квашеную капусту, которая не потемнеет

Хорошая квашеная капуста, которая не темнеет, получается только при условии достаточного количества сока. Чтобы не дать капусте потемнеть, во время ее приготовления нужно хорошо утрамбовывать ее, чтобы было достаточно сока. Рецепт квашеной капусты на зиму опубликовано "Смачно 24".

Ингредиенты: 6 кг белокочанной капусты, 10-15 шт. душистого перца горошком, 7-8 шт. лавровых листьев, 3 моркови, сахар и соль по вкусу.

Сначала следует разрезать капусту на несколько частей и нашинковать на специальной терке или вручную.

Далее морковь тщательно вымыть, очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Добавить к капусте. Тщательно перемешать овощи руками.

После посолить и добавить сахара в заготовку на свой вкус. Еще раз перемешать капусту, слегка раздавив руками.

Теперь надо выложить капусту в большое ведро, добавить перец и лавровый лист. Чтобы выделялся сок, необходимо положить марлю на верх ведра, прижать весом (деревянные доски, а сверху тяжелую кастрюлю с водой) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня.

Каждый день протыкать капусту ножом до дна, чтобы выходили газы и квашеная капуста не горчила.

Когда капуста будет готова — отправить ее в банки, закрыть крышками и хранить в холодильнике.

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