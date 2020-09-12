Здоровая осень: как приготовить овощной суп с имбирем

Чтобы иммунная система была крепкой, осенью необходимо обогащать организм витаминами и полезными веществами. Предлагаем вам приготовить овощной суп с имбирем, который отлично повышает аппетит и способствует хорошему пищеварению. Его рецептом поделилось издание Food.inmyroom.

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Ингредиенты: 1-2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 лук, 2 ст. л. растительного масла, 1 л овощного бульона, 2 ч. л. куркумы, корень имбиря, 1 лавровый лист, 2 зубчика чеснока, 1 горсть нарезанной кинзы.

Способ приготовления: Нагрейте растительное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанные лук, морковь, сельдерей и лавровый лист и варить в течение 10 минут, часто помешивая.

Добавьте имбирь, куркуму и чеснок. Все хорошо перемешайте и варите в течение пяти минут, периодически помешивая. Налейте бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне в течение 15 минут. Удалите лавровый лист. Слегка остудите суп и измельчите в кухонном комбайне до состояния пюре. Разлейте по тарелкам и посыпьте кинзой. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить лимонад с имбирем и лавандой.

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