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Главная Новости Досуг рецепты Завтрак, что всегда под рукой: известный повар поделилась рецептом домашней гранолы
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Завтрак, что всегда под рукой: известный повар поделилась рецептом домашней гранолы

Гранола - быстрый и вкусный завтрак на каждый день

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Домашняя гранола — идеальный вариант завтрака на каждый день. Сейчас этот традиционный американский снэк, пожалуй, во всем мире любят употреблять на завтрак. Купить вкусную гранолу не за все деньги мира не всегда можно, поэтому хорошая идея — приготовить этот продукт самостоятельно. Рецепт домашней гранолы рассказала известный кулинар и ресторатор Ольга Мартыновская на своей странице в Instagram.

Завтрак, что всегда под рукой: известный повар поделилась рецептом домашней гранолы

Фото: smachno.ua

Ингредиенты: 200 г овсяных хлопьев (цельных, а не быстрого приготовления), по 20- 30 граммов любимых орехов, семечек, сухофруктов, кунжута, 80 г меда, корица по желанию, щепотка льняной муки, 40 г кокосового масла.

Надо смешать все сухие ингредиенты. После этого добавить кокосовое масло. Далее застелить противень пергаментом. Выложить туда массу, которая у вас получилась. Разогреть духовку до 150 градусов. Выпекать гранолу 25-30 минут. Важно не пересушить массу.

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Публикация вот Ольга Мартыновская (@olga_martynovska)

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Источник: https://www.instagram.com/p/CGU4wsgokKv/
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