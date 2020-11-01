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Заряд бодрости на целый день: смузи по рецепту Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд, которая в 50 выглядит на 30, плохого не посоветует

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд поражает отличным внешним видом в свои 54. Каждое утро звезда начинает с разминки и стакана полезного зеленого смузи. Приготовление напитка займет совсем немного времени, но обеспечит бодростью и энергией на весь день. Рецепт опубликовало издание Elle.

Заряд бодрости на целый день: смузи по рецепту Синди Кроуфорд

Понадобятся такие ингредиенты: половина стакана миндального молока, одна треть замороженного банана, стакан свежего шпината, десять листиков свежей мяты, 1 ч.л. протеина, 2 ч.л. свежей зелени, щепотка какао.

Способ приготовления очень прост. Нужно смешать все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Затем полученную смесь перелить в стакан. И сверху смузи — посыпать какао.

Как мы писали ранее, осенью все начинают закупаться витаминами в аптеках, чтобы уберечься от различных вирусов в опасный эпидемиологический сезон. Но не стоит забывать и о продуктах питания. К примеру, можно приготовить зеленый смузи с цитрусами. Этот витаминный коктейль – быстрый и вкусный способ повысить иммунитет. 


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