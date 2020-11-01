Заряд бодрости на целый день: смузи по рецепту Синди Кроуфорд

Язык
BTC/USD
13756.40
ETH/USD
388.74
LTC/USD
54.86
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Американская супермодель
и актриса Синди Кроуфорд поражает отличным внешним видом в свои 54. Каждое утро
звезда начинает с разминки и стакана полезного зеленого смузи. Приготовление напитка займет совсем немного времени, но обеспечит бодростью и энергией на весь
день. Рецепт опубликовало
издание Elle.
Понадобятся такие
ингредиенты: половина стакана миндального молока, одна треть замороженного
банана, стакан свежего шпината, десять листиков свежей мяты, 1 ч.л. протеина, 2
ч.л. свежей зелени, щепотка какао.
Способ приготовления
очень прост. Нужно смешать все ингредиенты в блендере до однородной
консистенции. Затем полученную смесь перелить в стакан. И сверху смузи — посыпать
какао.
Как мы писали ранее,
осенью все начинают закупаться витаминами в аптеках, чтобы уберечься от
различных вирусов в опасный эпидемиологический сезон. Но не стоит забывать и о
продуктах питания. К примеру, можно приготовить зеленый
смузи с цитрусами. Этот витаминный коктейль – быстрый и вкусный способ
повысить иммунитет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости